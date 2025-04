Capdevila lo confirma: el Espanyol fichará a tres jugadores mexicanos

El Espanyol sigue trabajando en confeccionar la plantilla de cara a la temporada que viene. Con la permanencia cada vez más cerca, la dirección deportiva del club blanquiazul se emplea a fondo para lograr una plantilla tan competitiva como la de este curso.

Los recursos son muy limitados, así que toca tirar de ingenio. En ese sentido, los agentes libres, jugadores que finalizan contrato este verano, son una opción muy apetecible teniendo en cuenta la delicada situación económica del club.

Sin embargo, todo apunta a que también se trabaja con un mercado algo exótico. Joan Capdevila, responsable de Relaciones Institucionales Deportivas del club perico, confirmó que el Espanyol va a fichar a tres futbolistas mexicanos.

En una entrevista en el diario 'RÉCORD', Capdevila soltó esta 'bomba sobre el mercado perico: "En el Espanyol vamos a fichar a tres, pero no te voy a decir los nombres. Porque estoy en el Espanyol, de relaciones institucionales, pues tenemos a tres ya mirados. Y después te digo los nombres porque si no… si es público, luego ya me los quitarán. Son chicos jóvenes de Primera División, de equipos grandes".

El exfutbolista se encuentra en México para presentar oficialmente Legends Academy, un proyecto social de educación deportiva que democratiza el acceso al fútbol formativo de calidad.

Durante su estancia en el país azteca, Capdevila también se acordó de los jugadores mexicanos que dejaron un buen recuerdo en LaLiga. "Cuando vienen extranjeros a la Liga española o jugadores de fuera, siempre vienen a aportar algo diferente y marcan la diferencia. Al final, cuando te vienen jugadores de este nivel, por ejemplo, Hugo Sánchez quedó Pichichi, ‘Chicharito’ fue al Real Madrid, pocos pueden jugar en el Real Madrid o Barcelona, suben el nivel de la Liga. Y yo creo que todos los mexicanos que han ido a la Liga española ha sido para aumentar el nivel", expuso.