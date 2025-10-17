Del Camp del Grassot a Sarrià y Cornellà-El Prat, la Barcelona más perica

Qué mítico y místico fue Sarrià, qué grandes años se vivieron en el frío Olímpic Lluís Companys y cuánta historia queda por contar en Cornellà-El Prat. Son tres las casas que han sido propiedad del RCD Espanyol desde que comenzase LaLiga por allá el 1929. Pero la cantidad de feudos que han acogido al club blanquiazul a lo largo de sus 125 años de historia aumenta hasta la treintena, casi todas ellas en una ciudad que la propia entidad catalogó como ‘La Barcelona Perica’. Desde el Camp del Grassot, hasta el RCDE Stadium, pasando por la Ciutat Esportiva Dani Jarque, todos ellos han dejado huella -por pequeña que sea- en la historia de un club orgulloso de representar a Barcelona allá donde va.

El primer feudo oficial del RCD Espanyol fue el mencionado Camp del Grassot, ubicado en la actual Plaça de la Sagrada Família y donde el equipo disputó sus partidos entre 1900 y 1901. Luego se pasó al desaparecido Camp de la Gran Via (1901-1902), en lo que vendrían a ser los alrededores de la Plaça d’Espanya, entre Vilamarí, Diputació y Llançà, y al Camp de Can Batlló (1902-1903), la actual Escola Industrial cercana al Hospital Clínic.

Algunos de los estadios en los que el Espanyol y su fútbol base han sido locales / RCD ESPANYOL

Precisamente el Camp de l’Hospital Clínic fue el cuarto feudo perico, entre 1903 y 1905, delante de la Facultad de Medicina, para posteriormente trasladarse al Camp del Carrer de la Marina, donde disputó sus partidos entre 1909 y 1910 (justo después de la refundación) en lo que ahora sería la Plaça de la Monumental. También fue breve (1910-1911) el paso perico por el Camp de les Faves, que se encontraba entre las calles de Londres, Aribau, París y Muntaner.

Tras ir saltando de campo en campo y justo antes de la construcción de Sarrià, el Espanyol se asentó unos años -doce concretamente- en el Camp del Carrer Muntaner, junto al Camp de les Faves, donde jugó entre 1911 y 1923, año en el que se inauguró la que sería la casa del Espanyol durante más de siete décadas.

Histórico Sarrià

Hablamos, como no podía ser de otra manera, del Estadi de Sarrià, construido sobre los terrenos llamados entonces Can Ràbia y que fue estrenado un 18 de febrero de 1923. Durante 74 años hasta su demolición en 1997, fue la primera gran casa del RCD Espanyol, época en la que conquistó sus primeras dos Copas y en la que llegó a la final de la UEFA en el 88.

El Estadi de Sarrià, templo del RCD Espanyol desde 1923 hasta 1997 / RCD ESPANYOL

Además, Sarrià es historia de LaLiga. Estadio fundador de la competición, allí se marcó el primer gol oficial del campeonato liguero (Pitus Prats) y allí tuvo lugar la mayor goleada de la historia de los derbis, un Espanyol 6-0 Barça el 15 de abril de 1951.

Pero las deudas terminaron por poner fin a una de las épocas más gloriosas del club, dejando huérfana a la afición de su gran templo sagrado, que también acogió partidos del Mundial del 82 y de los Juegos Olímpicos del 92. Su olor a hierba húmeda, el humo de los puros y una grada que cogía vida cada domingo para llevar en volandas a su equipo: todo ello es recordado por aquellos que tuvieron el honor de vivir partidos en el histórico templo perico. Un Espanyol-Valencia del 21 de junio de 1997 echaría el cierre definitivo a Sarrià, demolido el 20 de septiembre de ese mismo año.

Sarrià fue el feudo perico durante 74 años; una placa recuerda la historia blanquiazul en los Jardins del Camp de de Sarrià / Josep Maria Arolas / RCDE

Época gloriosa en Montjuïc

Se abrió paso entonces a una época de transición, en la que el Espanyol se trasladó al Estadi Olímpic Lluís Companys. Montjuïc fue su casa durante 12 años, desde el 7 de septiembre de 1997 hasta el 31 de mayo de 2009.

Mosaico del RCD Espanyol en Montjuïc / RRSS

Pese a la frialdad del estadio, dicha etapa coincidió con probablemente el mejor Espanyol de la historia, conquistando sus últimas dos Copas del Rey (2000 y 2006) y llegando a su segunda final de la UEFA, con derrota en los penaltis frente al Sevilla en Glasgow tras unas semifinales para el recuerdo frente al Werder Bremen. Además, allí se vivió uno de los momentos más recordados de la historia de la entidad: el gol de Coro que dio la salvación al Espanyol el 13 de mayo de 2006 frente a la Real Sociedad.

De la participación europea al gol de Coro, también con protagonismo para la nieve: así fue Montjuïc / SPORT

De todos los colores en Cornellà-Prat

Paralelamente, mientras el club vivía sus mejores años, la primera piedra de Cornellà-El Prat fue colocada un 9 de mayo de 2003, iniciándose las obras en 2005 e inaugurándose el actual templo perico un 2 de agosto de 2009 con un partido frente al Liverpool.

El RCDE Stadium, feudo del RCD Espanyol desde 2009 / RCD ESPANYOL

Con dos descensos sufridos desde entonces -y sus posteriores ascensos, a la primera, claro-, al RCDE Stadium le quedan todavía muchísimas tardes de gloria por vivir, sobre todo con la ansiada llegada de Alan Pace, nuevo propietario del club que espera mejorar las alegrías vividas bajo el mandato de Chen Yansheng.

Con el dueño chino, el Espanyol se clasificó para la Europa League el 18 de mayo de 2019, en la tarde-noche más feliz para los pericos en Cornellà-El Prat junto a la del ascenso frente al Real Oviedo. Pero no fueron los únicos momentos de felicidad. También en el RCDE Stadium se recuerda el 'Melendazo' frente al Barça o la hazaña en la Copa del Rey de 2015, con la canción 'Mi Gran Noche' de Raphael como lema en las semifinales frente al Athletic Club, además de la reciente salvación en la última jornada contra a Las Palmas.

Inaugurado en 2009, el RCD Stadium ha vivido momentos de mucha felicidad / SPORT / RCDE

El fútbol base, presente en toda Barcelona

Pero la historia del Espanyol en Barcelona y su metrópoli va más allá del primer equipo. Tanto el Femenino, como el filial y el fútbol base han disputado partidos como locales en numerosos y míticos estadios de la ciudad. Siempre según la hemeroteca y el archivo del propio club, algunos de los estadios son los siguientes: los Campos de Piscinas y Deportes, el Camp del Guinardó, el Narcís Sala, el Nou Sardenya, el Feliu i Codina, el Municipal de la Verneda, el Camp de l’Energia, el Camp de la Teixonera, el Camp d’Eduard Aunós, el Camp de la Riera (en el actual terreno del RCDE Stadium), el Camp Municipal de Santa Eulàlia, el Camp de Julià de Campmany, el Sot del Migdia y el Camp de La Caixa.

Incontables estadios en los que la entidad blanquiazul ha ejercido como local antes de la construcción de la Ciutat Esportiva Dani Jarque, fundada en el año 2001 y que acoge desde entonces todos los partidos de La21.

La estatua de Dani Jarque en la ciudad deportiva del Espanyol / RCD ESPANYOL

Otros dos estadios en el exilio

Además, y como curiosidad, el RCD Espanyol ha ejercido como local en Primera División en hasta cinco estadios diferentes. Además de Sarrià, Montjuïc y Cornellà, la entidad perica disputó un partido de LaLiga en el Municipal de Figueres y otro en la Nova Creu Alta de Sabadell. Algunas fuentes incluso aseguran que los pericos también jugaron en el Estadio de Les Corts, aunque no hay evidencias.

Fue por allá en 1987 cuando Sarrià sufrió una dolorosa sanción que implicó la clausura del estadio durante una jornada. Todo a raíz del lanzamiento de una moneda que impactó sobre el guardameta Andoni Cedrún en un partido frente al Real Zaragoza. El Espanyol (entonces Español) tuvo que exiliarse en el Alt Empordà, en el Municipal de Vilatenim, en lo que fue el primer partido de la historia de Primera División en disputarse en la provincia de Girona. Pagó caro el peaje en el exilio el Espanyol de Clemente, que acabaría cayendo 1-2 frente a la UD Las Palmas un 21 de noviembre de 1987.

La de Figueres no sería la única vez que el Espanyol jugase en el exilio. Nueve años más tarde se repitió la historia. Esta vez fue un naranjazo al controvertido colegiado Brito Arceo lo que provocó la clausura de Sarrià, un 18 de febrero de 1996 en un duelo frente al Atlético de Madrid (0-2). La sanción se iba a cumplir frente al Real Oviedo el 28 de abril en la Nova Creu Alta, pero en una historia de lo más curiosa, el duelo tuvo que ser aplazado por la lluvia y terminó disputándose el 8 de mayo. Esta vez con mejor recuerdo, pues los blanquiazules golearon a los carbayones 5-0 y certificaron en Sabadell su clasificación para Europa.