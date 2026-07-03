RCD ESPANYOL
La camiseta del Espanyol de la 2026-27 recupera las franjas blanquiazules estrechas
El club blanquiazul añade detalles en negro en la primera equipación de la próxima temporada, buscando una estética sofisticada
EFE
El Espanyol ha presentado este viernes la nueva camiseta para la temporada 2026-27 recuperando las franjas blanquiazules más estrechas de hace dos campañas, además de presentar elementos con color negro en la equipación.
El blanquiazul es claramente dominante, pero el negro perfila las franjas, además de incorporarse en las mangas. La entidad persigue, con este diseño, una sensación de "profundidad, velocidad y definición visual" y un aspecto "más técnico y sofisticado", según ha explicado en un comunicado.
Por otra parte, el pantalón es completamente negro, una de las principales novedades de este curso, una apuesta estética que ya realizó entre los años 1910 y 1940. El club catalán insiste en que esto "conecta pasado y presente".
La nueva primera equipación ha sido diseñada por Kelme, proveedor técnico, aunque la camiseta se ha presentado públicamente sin patrocinador. El Espanyol trabaja para conseguir un socio que anhele estar presente en la camiseta.
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