Cambio obligado en el Espanyol para ir a Valencia

Con orgullo y bien descansados tras el derbi, el Espanyol volvió este miércoles a los trabajos en la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Dos días de paz sirvieron para dejar atrás el sabor amargo de la derrota ante el Barça, mismo que no opaca el pundonor de haber merecido mucho más ante el líder de Primera, al que dominaron hasta que Dani Olmo marcó el definitivo 0-1 sobre el 80'.

El entrenamiento en la CE Dani Jarque estuvo pasado por un frío intenso / RCDE

Los pericos mantienen la meritoria quinta plaza y miran hacia delante buscando mantener el buen nivel que les permita afianzarse en la pelea por puestos europeos. Para ello será fundamental el próximo choque, una visita al siempre difícil Ciutat de València en el que los pericos no pierden desde 2016.

El enfrentamiento ante le Levante del próximo domingo, no obstante, tendrá un condimento negativo: la ausencia de Pol Lozano. El centrocampista, uno de los capitanes de la plantilla, vio la quinta amarilla ante el Barça y no podrá acompañar a los suyos en el cierre de la primera vuelta. Su labor ha sido fundamental para la racha de cinco victorias seguidas, afianzándose en la medular junto a Urko González y Edu Expósito.

Un mediocampo que cambiará

Su ausencia obligará al entrenador gallego a modificar el once y tiene varias opciones sobre la mesa. Una es la de Ramon Terrats, de vuelta tras superar la lesión que le mantuvo en el dique seco durante unas semanas. El '14' ingresó en los últimos minutos del derbi y puede ser el nombre que se sume al once para apuntalar el mediocampo.

Otro de los que también está de regreso es Charles Pickel. El congoleño, presente con su selección en la Copa África, regresará para el choque ante el Levante tras la eliminación de los suyos en el certamen continental a manos de Argelia. El futbolista de 28 años actuó solo 84 minutos en todo el torneo, presente en el 0-3 ante Botsuana y también en la caída contra los argelinos en fase de octavos.

Otra de las opciones que también ha sido utilizada por Manolo esta temporada es la de jugar con dos delanteros. Para ello contará con Roberto, Kike García o Javi Puado, este último también recuperado de sus dolencias y a tono para volver a ser titular tras disputar los últimos minutos ante el Barça.