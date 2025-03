¡Otro cambio de fecha! Villarreal y Espanyol se salen con la suya

El lío con la fecha del partido entre Villarreal y Espanyol, suspendido en su día por las condiciones climatológicas, parece haber llegado a su fin. El Comité Nacional de Segunda Instancia ha estimado los recursos de Villarreal CF y RCD Espanyol estableciendo que el partido aplazado de la jornada 26 de Primera División se celebre el día 27 de abril de 2025.

El día fijado en primera instancia por el Juez Único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol, el miércoles 9 de abril, no gustaba al cuadro blanquiazul y provocó enfado en el conjunto groguet, por lo que ambos clubs decidieron presentar alegaciones para jugar el 27 de abril. Finalmente, se han salido con la suya.

Tras suspenderse el partido que debía disputarse en La Cerámica el pasado lunes 3 de marzo, por condiciones de seguridad por culpa de la lluvia, Espanyol y Villarreal debían ponerse de acuerdo para fijar una nueva fecha. El club blanquiazul era partidario de jugar el miércoles 2 de abril, mientras que el Villarreal propuso el día 27.

Al no haber acuerdo, tuvo que decidir el juez. No obstante, la fecha establecida hace un par de días no sentó bien ni en Vila-real ni en Barcelona. Los de Marcelino no querían jugar ante el Espanyol en medio de los partidos ante Athletic y Betis. Por su parte, a los blanquiazules no les beneficiaba disputar tres encuentros seguidos fuera de casa en apenas 7 días.

Tras presentar ambas entidades -con el visto bueno de la LNFP- un recurso para modificar nuevamente la fecha, el Comité Nacional de Segunda Instancia ha acordado que el partido aplazado de la jornada 26 de LaLiga EA Sports se celebre el domingo 27 de abril de 2025, un día después de la final de la Copa del Rey. La hora del encuentro, eso sí, queda en manos de LaLiga, aunque tendrá lugar en "horario de tarde".

Dardo a ambos clubes

En su comunicado, el Comité Nacional de Segunda Instancia muestra su "sorpresa" por la falta de acuerdo: "Este Comité manifiesta su sorpresa de que sea ahora, después de dictada la resolución por el Juez Único de Competiciones Profesionales, cuando los recurrentes se han puesto de acuerdo para la celebración del partido suspendido, lo que motivó que el Juez Único se viera obligado a fijar una fecha al no haber sido capaces de ponerse de acuerdo ambos clubes, pues sin duda debían haber hecho un esfuerzo conciliador con anterioridad que habría evitado esta segunda instancia".