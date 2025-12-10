Calero: "Si seguimos así seguro que estaremos arriba"

Reina un clima de felicidad y tranquilidad en el Espanyol. Pese al reciente golpe en la Copa del Rey, el conjunto blanquiazul encadena tres victorias consecutivas en LaLiga EA Sports (Sevilla, Celta de Vigo y Rayo Vallecano), una racha que le permite seguir soñando con objetivos más ambiciosos que la simple permanencia.

En este gran momento perico destaca especialmente el rendimiento defensivo de Fernando Calero. Junto a Leandro Cabrera, forma una de las parejas de centrales más sólidas del campeonato liguero. Y es que el central castellano-leonés ha transformado las críticas del pasado en elogios gracias a sus excelentes actuaciones sobre el terreno de juego.

Quintos clasificados, Calero repasó la buena situación perica en declaraciones a los medios oficiales del club. "Estar arriba, aunque no lo quieras mirar, te hace feliz. Te alegra estar ahí. Quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Nos apetece seguir haciendo lo mismo porque tras una victoria todos somos más felices", apuntó.

Pero tiene claro que no pueden confiarse. “Como dice nuestro entrenador, o vamos al mil por mil o podemos perder contra cualquiera. Si vamos así podemos ganar a cualquiera, se ha demostrado. Vamos a muerte, sabemos que es nuestra seña de identidad. Somos un equipo muy unido dentro y fuera del campo. Se está viendo”, agregó.

Pese a las últimas victorias en LaLiga, Calero optó por la cautela. “Hay que tener la cabeza fría, saber de dónde venimos, del sufrimiento que llevamos. A partir de ahí disfrutar. Así llegan las victorias, con positividad. Así seguro que seguiremos estando arriba”, admitió.

Y, aunque la situación clasificatoria permite pensar en Europa, el defensor vallisoletano evitó pronunciar esta palabra: “Yo y la mayoría de compañeros pensamos primero en lograr la salvación y ojalá se logre lo antes posible. A partir de ahí seguir ganando, soñando y estar lo más arriba posible”.

El Espanyol cierra el año con la visita a Getafe y San Mamés antes de recibir al FC Barcelona en el RCDE Stadium. “Serán partidos muy complicados en campos muy difíciles. Este año hemos dado una mejor versión fuera de casa. Soy positivo y podemos seguir sacando buenos resultados”, concluyó Calero.