Calero: "Queremos seguir sumando"

El central del Espanyol Fernando Calero ha afirmado este viernes que el partido del lunes contra el Mallorca en el RCDE Stadium será "cerrado y se resolverá con pocas ocasiones".

El futbolista, en declaraciones al club tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, ha destacado el nivel del cuadro balear: "Es un gran equipo. No ha tenido un buen comienzo, pero ha jugado contra Madrid y Barcelona. Será un duelo muy disputado".

Calero ha explicado que el vestuario pretende alargar la buena dinámica, con siete puntos de nueve posibles. "Queremos seguir sumando. Cuando todo viene de cara es más fácil, todo viene rodado. Queremos seguir ganando puntos", ha agregado.

El vestuario, ha desvelado el central, tiene "ganas de competir" después del parón liguero por los compromisos internacionales. Además, ha destacado el "buen ambiente", lo que considera como "un plus" para el rendimiento del bloque catalán.