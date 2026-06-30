El calendario completo del RCD Espanyol en LaLiga EA Sports 2026/27: fecha de debut, derbis y última jornada

El RCD Espanyol ya conoce el calendario de la temporada 26/27, la cuarta con Manolo González al frente del equipo y la primera con Monchi dirigiendo desde los despachos. El cuadro blanquiazul, que tratará esta campaña de no sufrir como viene siendo habitual los últimos años y de cerrar la permanencia cuanto antes para poder aspirar a cotas más altas, ya tiene definidas las fechas más importantes del curso.

La entidad perica debutará con dos jornadas consecutivas en casa, en el RCDE Stadium, frente al Levante el fin de semana del 16 de agosto de 2026 y contra el Real Madrid siete días después, rivales ante los que buscará cosechar los primeros seis puntos para arrancar la temporada con buen pie, como ya sucediese el curso pasado con una victoria de mucho mérito ante el Atlético de Madrid, con remontada incluida.

Otra cita importante será la del fin de semana del 30 de mayo, fecha en la que el Espanyol cerrará en casa contra el Deportivo Alavés una temporada 26/27 que promete ser ilusionante.

Muy importantes en las dos últimas campañas fueron también las penúltimas jornadas, ambas frente a Osasuna en El Sadar, donde el cuadro perico se complicó la vida en la 24/25 y donde logró la salvación matemática en la 25/26. En esta ocasión, le tocará al club blanquiazul visitar al Dépor en Riazor en la Jornada 37.

Fechas de los derbis

Dos de los partidos más esperados de la temporada serán los derbis de Barcelona. El primer Espanyol-Barça de LaLiga 26/27 se disputará en el RCDE Stadium y, como viene siendo habitual en los últimos años, tendrá lugar en la Jornada 18 (3 de enero de 2027), la primera del año. Mientras, el duelo barcelonés de la segunda vuelta se disputará en el Spotify Camp Nou el 18 de abril en la Jornada 32.

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Otros duelos atractivos en cuanto a la entidad del rival serán el tempranero Espanyol-Real Madrid (Jornada 2) y el Real Madrid-Espanyol (Jornada 28). Ya definido el calendario, el club blanquiazul arrancará LaLiga 26/27 con dos partidos consecutivos en casa.