RCD ESPANYOL
Calatrava ilusiona en su estreno con el Espanyol: "Manolo me ha dado la confianza para jugar como soy"
El nuevo fichaje blanquiazul dejó muy buenas sensaciones en la victoria ante el Olot (0-3) y destacó la confianza que le transmite el técnico en sus primeros días como perico
Álex Calatrava fue uno de los nombres propios del primer amistoso de la pretemporada del Espanyol en Olot (0-3). El nuevo fichaje blanquiazul fue titular frente al Olot, actuó por detrás de Kike García y dejó varios destellos del fútbol que convenció al club para incorporarlo este verano.
"Ha sido un buen partido. Estamos trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho. Tenemos que seguir trabajando y prepararnos lo mejor posible para el día del Levante", dijo el catalán tras el partido en unas declaraciones recogidas por 'La Grada'. "Estamos aún trabajando, conociéndonos. Estos partidos vienen bien para saber cómo juegan los compañeros. Hay que seguir trabajando."
Uno de los aspectos que más destacó el exjugador del Castellón fue el respaldo que está recibiendo desde su llegada: "Los primeros días siempre son un poquito duros, pero el mensaje de Manolo y su idea nos están ayudando. Me ha dado la confianza que necesito para jugar como soy y hacer lo que tengo que hacer."
Calatrava confirmó además que uno de los mensajes que más repite Manolo González durante esta pretemporada es la importancia de competir para ganar desde el primer amistoso.
"Quiere que desde el principio empecemos a tener esa confianza de ganar partidos y sumar. Creo que ha sido un gran primer partido y ahora toca seguir", comentó.
Aunque no pudo estrenarse como goleador, el atacante restó importancia a ese aspecto: "No es algo que me preocupe. Con trabajo y partido a partido llegará."
El futbolista jugó como mediapunta, una situación en la que se ha encontrado "cómodo. He encontrado esa zona en la que estoy acostumbrado a jugar y en la que creo que Manolo me pide que juegue."
Tras apenas una semana como blanquiazul, Calatrava no ocultó la ilusión con la que afronta este nuevo reto. "Solo llevo una semana, pero ha sido muy bonita e ilusionante. Creo que aún me quedan muchas cosas por dar y puede ser un año muy guay", dijo en Olot.
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