De Calatrava a Hartman: julio traerá los primeros fichajes del Espanyol

Junio va llegando a su fin y, con él, las vacaciones para el RCD Espanyol. Positivas, tranquilas, relajadas y optimistas después de la llegada de Monchi a final de temporada y la salvación abrochada una jornada antes de acabar LaLiga. Ahora, tras el merecido descanso -al que aún le quedan un par de semanas-, el equipo mira ya a la campaña 2026/27.

Un par de certezas hay sobre la mesa. Manolo González será el técnico del equipo cuando el 7 de julio vuelva la plantilla para preparar los amistosos de pretemporada, y Monchi estará aún trabajando a destajo en las oficinas para sellar las incorporaciones necesarias... que no son pocas. En SPORT desvelamos que bien subrayadas aparecen las siguientes demarcaciones: un portero, dos centrales, un lateral izquierdo, un pivote, un mediapunta, un extremo y un delantero.

Con esta coyuntura, el Espanyol ha ido adelantando gestiones para asegurarse nombres que suban la calidad del equipo. Uno de ellos es el de Álex Calatrava, válido para las posiciones de extremo por ambas bandas y de mediapunta, amén de sus buenos números en LaLiga Hypermotion: 14 goles y ocho asistencias.

Álex Calatrava se lamenta, tras una ocasión desperdiciada. / CD Castellón

Como ya informamos en este medio hace semanas, el club blanquiazul mantuvo reuniones en la ciudad de Barcelona para adelantar el fichaje de un Calatrava que es objeto de deseo tanto de la presente dirección deportiva como de la regentada por Fran Garagarza, por lo que sus informes finalmente fueron suficientes para apostar por la incorporación.

El extremo contaba con una cláusula de salida encajada en los 10 millones de euros, pero el no ascenso del Castellón a la máxima categoría terminó reduciendo esa cifra a la mitad, quedando en cinco 'kilos'. De hecho, acorde a lo apuntado por 'La Grada', el Espanyol no abonará su cláusula directamente a LaLiga, sino que optará por depositar la cantidad al Castellón directamente en forma de plazos.

Hartman, el lateral zurdo apuntado

Al mismo tiempo, el nombre de Quilindschy Hartman vuelve a situarse con fuerza en la actualidad del Espanyol. El lateral neerlandés del Burnley estaría cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador blanquiazul, según apunta el medio holandés 'VoetbalPrimeur', que asegura que las conversaciones entre las partes se encuentran muy avanzadas.

Quilindschy Hartman, jugador del Burnley / BFC

La vinculación de Hartman con el Espanyol no es nueva. A finales de enero, el defensa fue visto en el RCDE Stadium presenciando el encuentro entre el conjunto perico y el Alavés desde una zona reservada junto al presidente Alan Pace, familiares del dirigente y el vicepresidente Antonio Dávila. Aquella visita disparó las especulaciones sobre un posible interés del club catalán.

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Con el paso de los meses, esa posibilidad ha ido cobrando más consistencia. La dirección deportiva busca un relevo para Carlos Romero, que ha regresado al Villarreal tras finalizar su etapa como cedido, y Hartman se ha mantenido entre los perfiles mejor valorados para reforzar el carril izquierdo.