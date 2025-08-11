Calabazas de Kumbulla, pero ya hay sustituto

Marash Kumbulla dejó huella en Cornellá. Cedido por la Roma la temporada pasada, el central albanés fue uno de los líderes de la zaga que defendía Joan García bajo palos. Dos bajas importantes para un Espanyol que tendrá que arrancar la temporada sin ninguno de ellos. El catalán fichó por el Barça. El defensa ha dado el "sí, quiero" al Cagliari.

La intención del conjunto perico era que Kumbulla siguiese una temporada más, ya fuese de nuevo como cedido o a través de un traspaso asequible. Pero el Cagliari ha movido ficha, le ha presentado el proyecto y le ha transmitido que será muy importante en él. Y ha aceptado. Según el diario L'Unione Sarda, es cuestión de tiempo que el central de la Roma ponga rumbo a Cerdeña.

Marash Kumbulla celebra su gol durante el partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports entre el RCD Espanyol y el Getafe / EFE

Sin duda, un golpe duro para el cuadro dirigido por Manolo González. Kumbulla, además de asegurar carácter y compromiso, no necesitaría tiempo de adaptación. El albanés conoce a casi todos los compañeros, sabe qué le pide el entrenador perico y ya era uno más en Cornellá. Era una llegada de rendimiento inmediato. Pero en el mercado solo es posible prosperar si la oferta es adecuada y contenta a todas las partes.

Facundo González, en el radar perico

En este sentido, también desde Italia aseguran que el Espanyol ya ha encontrado a un posible reemplazo. Según Tuttosport, el equipo perico ha dado un paso al frente en el fichaje de Facundo González, de la Juventus. El central uruguayo de 22 años, propiedad de la Vecchia Signora, tendría las horas contadas en Turín después de que hayan existido contactos entre la dirección deportiva perica y los agentes del jugador para tantear la operación.

Facundo González, en su presentación con la Juventus / Juventus FC

Formado en la cantera del Espanyol, Facundo fichó por el Valencia en 2019 y dio el salto definitivo a la Juventus en 2023. Sin oportunidades en el primer equipo, primero salió cedido a la Sampdoria, en la Serie B, donde jugó más de una treintena de partidos, y después al Feyenoord, que pagó medio millón de euros por el préstamo e incluyó una opción de compra de 6 millones que no llegó a ejecutar. Jugó diez encuentros.

El Espanyol, que quiere apuntalar la defensa con un central para el perfil izquierdo y potente en el juego aéreo, ha encontrado en Facundo González el futbolista perfecto. Zurdo, alto (1,93 metros) y muy potente por arriba, destaca por su contundencia y disciplina. Genoa y Parma, conscientes de que su traspaso podría cerrarse en 6 o 7 millones de euros, también van tras él.