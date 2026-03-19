Lele Cabrera: "Siento impotencia e indignación, que el CTA pida perdón no sirve de nada"

Pasar página. Esa es la clave que quiso transmitir este jueves Leandro Cabrera. El uruguayo, uno de los capitanes del RCD Espanyol, aseguró sentir "impotencia" e "indignación" tras el arbitraje sufrido en Son Moix frente al Mallorca, pero esa derrota ya es pasado y, teniendo encuenta la dinámica perica, toca centrarse en el próximo duelo ante el Getafe.

El central blanquiazul, en declaraciones a los medios oficiales del club, trasladó que el equipo "está bien, entrenando fuerte" y reponiéndose "de lo que fue el fin de semana y con la mente puesta en ganar este sábado al Getafe".

Pese a que el foco está puesto en la vigesimonovena jornada de liga, todavía colea el escándalo arbitral sufrido por el Espanyol en tierras baleares. El error de De Burgos Bengoetxea, admitido incluso por el CTA y por su presidente y portavoz Fran Soto, afectó a los intereses del cuadro perico, que lleva toda la segunda vuelta sin ganar, pero que se ha visto afectado en numerosas ocasiones por fallos de los colegiados.

"Son puntos que se van y ya no vuelven"

"Lo primero que sientes es impotencia, indignación... No es la primera vez que pasa, ha pasado a lo largo de los años, siempre hay polémicas. Pero es que tampoco es que nos conformemos ni que saquen comunicados ni que pidan perdón... Todo eso ya no sirve porque son tres puntos que se van y ya no vuelven más", reflexionó Cabrera al respecto.

Pero el uruguayo no se quedó ahí, sino que introdujo en la ecuación a los demás equipos que pelean con el Mallorca por la salvación, dejando claro que un error arbitral tan grave puede perjudicar a muchas entidades: "Obviamente el primer perjudicado de esto es el Espanyol, somos los perjudicados directos, pero también es una cuestión incluso de justicia deportiva. Hay otros tres equipos implicados en la situación. Yo creo que todos los que están en la pelea por el descenso junto al Mallorca también se tienen que sentir perjudicados y es entendible".

Pero con el Getafe en el horizonte, "hay que pasar página" cuanto antes y "no esperar nada ni a favor ni en contra" de los colegiados. Ya en lo deportivo, el 'Lele' quiso hacer dos análisis sobre la derrota en Son Moix para marcar el camino a seguir: "Hay que hacer dos análisis. Once para once el equipo estuvo muy bien, generó situaciones, generó juego, estábamos en ventaja en el partido. Ya en el momento que nos quedamos con uno menos, se intentó ir tapando agujeros, sacar el resultado, pero no pudimos. Es un rival que al final te avasalla y nos avasalló, no supimos resolverlo".

"Pero creo que el equipo, me repito, está bien, los últimos tres partidos hemos jugado muy bien, hemos tenido ocasiones, creo que en volumen de juego hemos crecido y con eso es con lo que nos tenemos que quedar de cara a este fin de semana", añadió luego.

Al parón... ¿con victoria?

Y qué mejor momento para lograr la primera victoria del año que justo antes de un parón de selecciones que puede servir para recuperar la confianza en caso de sumar tres puntos: "Es el momento perfecto antes de irnos al parón, poder darles a toda la gente una victoria, que se la merecen. Creo que más que nadie, por estos meses de malos resultados, malos horarios, malos días para jugar... Creo que es el día y el escenario perfecto para poder, por fin, darles una victoria".

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No será tarea fácil, puesto que el Getafe "es un equipo que compite mucho, que compite muy bien, muy aguerrido, que no da jugada por perdida y que nos va a obligar a dar nuestra mejor versión". "Sabemos que nos vamos a encontrar un rival muy, muy duro, pero creo que estamos preparados, supimos jugar el partido en su campo, que también era muy muy difícil de sacar adelante, y creo que tenemos las armas suficientes y la confianza para poder ganarles", concluyó Leandro Cabrera.