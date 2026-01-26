Primer paso de Cabrera para su renovación

El amargo desenlace que sufrió el Espanyol en Mestalla aún duele en la parroquia blanquiazul. Porque le arrancaron a los pericos un punto merecido de las manos gracias a la injusticia arbitral, capaz de no ver la flagrante falta de Ramazani a Rubén Sánchez, pero sí avistar el riguroso contacto del lateral con Lucas Beltrán para pitar el penalti que supuso el 3-2 definitivo. Por lo demás, la actualidad sigue siendo rescatable, conservando la quinta plaza una semana más y sirviendo el duelo en Valencia para asegurar la primera parte de una continuidad clave: la de Leandro Cabrera.

Cabrera renovó con el Espanyol tras jugar en Mestalla / RCD ESPANYOL

El defensor uruguayo alcanzó los 20 partidos oficiales del curso el pasado fin de semana en Mestalla, un hito que activa la primera condición de su renovación automática por una campaña más. No obstante, para que la ampliación contractual quede totalmente formalizada hasta el 30 de junio de 2027, el Espanyol deberá certificar antes su permanencia matemática en la categoría.

Desde su llegada al club blanquiazul en el invierno de 2020, procedente del Getafe tras el pago de nueve millones de euros, el uruguayo ha vivido todas las caras del fútbol con el Espanyol: el descenso, la reconstrucción y el regreso a la élite. Lejos de buscar una salida tras el golpe deportivo, optó por quedarse y liderar al equipo en el camino de vuelta a Primera División.

Un momento inmejorable

A sus 34 años, Cabrera atraviesa uno de los momentos más sólidos de su trayectoria. Su rendimiento ha sido constante, su liderazgo indiscutible y su influencia en el vestuario, determinante. Bajo la dirección de Manolo González, el central se ha consolidado como una pieza fija en el once inicial, aportando experiencia, rigor defensivo y una jerarquía que se refleja tanto dentro como fuera del campo.

Los números avalan su importancia. Cabrera acumula más de 200 partidos como perico y aportando, además, goles en momentos clave. En la presente temporada apenas se ha perdido un encuentro y lidera el ranking de minutos disputados entre los jugadores de campo, una muestra clara de su fiabilidad física y competitiva.

El técnico perico ha logrado recuperar la mejor versión del defensor, que el pasado verano ya aceptó una renovación condicionada a objetivos deportivos. Cumplido el primero de ellos, a Lele y los suyos solo les queda asegurar la permanencia. Con el objetivo marcado en 42 puntos, aún quedan ocho en el camino.