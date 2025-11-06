Cabrera: "Ojalá poder dedicarle el triunfo a Fran Garagarza"

Leandro Cabrera es uno de los puntales del Espanyol, tanto por su rendimiento dentro del campo como por su peso en el vestuario. El defensor uruguayo, que es un auténtico líder del conjunto perico, tomó la palabra este jueves en los medios oficiales del club blanquiazul.

En primer lugar, Cabrera envió un afectuoso mensaje a Fran Garagarza, todavía recuperándose del infarto sufrido: "Hay que aprovechar el momento para mandarle un saludo a Fran, que se recupere pronto, que ojalá pronto pueda estar con nosotros, y de cara al fin de semana, un motivo más para ganar es poderle dedicar una victoria".

Sobre el próximo duelo contra el Villarreal, el jugador charrúa apuntó que "es un partido muy difícil, sin duda contra uno de los mejores equipos de la Liga. Dominan muchas facetas, en ataque son muy duros". No obstante, recordó la importancia de jugar en el RCDE Stadium: "Contamos con el factor casa, el factor de nuestra afición, que estamos muy fuertes y obviamente con todas nuestras virtudes intentaremos volver a ganar".

En ese sentido, Cabrera indicó que la clave para sumar los tres puntos es "mantenernos siempre en el partido, no desesperarnos, y aprovechar las oportunidades que nos den". Además, fue autocrítico respecto a los últimos partidos: "Últimamente, estamos avasallando mucho y llegando mucho al área rival, cerrar un poquito la portería nuestra y al final conseguiremos marcar en el área rival".

También destacó el papel de la afición hasta le fecha: "Que vengan como hasta ahora, han sido y son un empujón hasta el último minuto". "Creo que todos los partidos han sido muy disputados y no hemos dado ninguno por perdido hasta el final. Este año jugadores y afición somos conscientes de que tirando del mismo lado tenemos más oportunidades de ganar", agregó.