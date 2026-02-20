Cabrera: la mejor cabeza de Europa para conquistar el Metropolitano

Leandro Cabrera (Montevideo, 34 años) es fundamental en el esquema de Manolo González, está firmando una gran temporada en el equipo revelación del campeonato, el Espanyol. A pesar de los últimos malos resultados del cuadro barcelonés, su primera vuelta de ensueño (no firmaba una clasificación así en el ecuador de la temporada desde la temporada 2011-12) lo mantiene en puestos de Conference League. El encuentro ante el Atlético de Madrid será clave para continuar en puestos europeos y el uruguayo será vital para conseguir la victoria ante la 2ª mejor defensa de LaLiga.

El central con más goles de cabeza de las cinco grandes ligas

El ‘6’ perico acumula tres testarazos que vieron puerta en lo que va de Liga. Su cabeza valió un tanto ante el Villarreal, dio tres puntos ante el Getafe en diciembre y significó un empate que vale oro frente al Valencia en el arranque del curso. Sólo el Cuti Romero alcanza la marca del capitán comparándolo con todos los defensas de las cinco grandes ligas.

La mejor arma de Manolo González

Con sus tres goles de cabeza, los tres tras un saque de esquina; Cabrera lidera, junto a Pere Milla, en este apartado al equipo de LaLiga que más goles de cabeza ha realizado esta temporada, con 10 dianas. El uruguayo, indiscutible para el técnico gallego (ha jugado un 96% de los minutos posibles, siendo titular en todos los encuentros menos en Montilivi, por lesión), colabora en uno de cada 10 tantos pericos siendo central. Igualmente, es uno de los mejores zagueros del campeonato, donde sigue siendo un portento por arriba (central con más duelos aéreos ganados, 76) y es fundamental en la salida de balón (3º central de la competición con más balones largos, 157, y 5º en pases progresivos, con 200).

Manolo González, durante el duelo contra el Celta / Gorka Urresola Elvira

Leyenda espanyolista

Tras 6 años en el club, Cabrera fue fundamental para lograr el regreso a Primera división y la ansiada permanencia del curso pasado. Es uno de los pesos pesados del vestuario y un ídolo de la afición. Es el cuarto extranjero con más partidos en la historia del Espanyol (230 encuentros, en los que ha sumado 10 goles y 6 asistencias), además de ser también el tercer central que más partidos ha disputado en los 126 años del equipo, sólo por detrás de Pochettino y David López. No es casualidad que el Espanyol sea el equipo de LaLiga que más goles de cabeza ha hecho esta temporada (4º de las cinco grandes ligas, sólo superado por Inter, Bayern y Dortmund).

Y es que, entre las listas de grandes cabeceadores, protagonizadas en su mayoría por delanteros, destaca Leandro Cabrera. Un auténtico seguro de vida por arriba, siendo el central que más testarazos ha mandado al fondo de la red de las cinco grandes ligas. Manolo González tiene un portento en el balón parado, Cabrera lleva los mismos goles de cabeza que auténticos especialistas como Haaland, Lewandowski o Mikel Merino.

Leandro Cabrera, entre los máximos artilleros de cabeza de Laliga / Sport

Su gran cifra no queda ahí, ya que sólo 9 jugadores superan al uruguayo en este apartado goleador. Todos ellos, delanteros o centrocampistas, ningún defensa: Muriqi, Budimir, Casemiro, Lautaro Martínez, Matteo Pellegrino, Guirassy, Tbakovic y Ajorque. Esta próxima jornada, tratará de aumentar su registro goleador ante el 2º equipo menos goleado de la competición, el Atlético de Madrid, que a pesar de encajar el fin de semana pasado tres goles y otros tres en Champions, sólo ha recibido 21 dianas este curso. El de Montevideo no sólo domina las alturas en el balón parado y el aspecto ofensivo, destaca como el central de LaLiga que más duelos aéreos se lleva. Un quebradero de cabeza para los delanteros, con 76 victorias en este apartado, siendo también el que más va a este tipo de duelos, con 128. Todo un seguro por arriba. Para ver la repercusión de su poderío en balones altos basta con sumar los duelos a los que acuden Cubarsí (75) y Asencio (40), el uruguayo hace más que los dos juntos.

Ranking de centrales victoriosos en duelos aéreos / Sport

A esto se suma que Cabrera no es sólo un portento por arriba, también tiene un pie privilegiado, clave en la salida de balón perica. Así lo demuestra, siendo el central con mejor ratio de pases hacia delante (0,49) y el 3º con más balones largos de la competición (5º en pases progresivos, con 200, y pases al área, 22, comparado con otros jugadores de su posición), superando en estos dos apartados a Blind, Catena, Bartra, Affengruber, Hancko… De este modo, el Espanyol tiene un central completísimo liderando su zaga.

El gran año de Cabrera se suma a una gran trayectoria como espanyolista, donde ya es leyenda del club. Tras 6 campañas en el cuadro barcelonés, es el 4º extranjero con más partidos en la historia del equipo (230 duelos, en los que además ha hecho 10 goles y 6 asistencias). Además, es todo un candidato al once ideal histórico del club, donde es el 3º central que más encuentros ha disputado con la camiseta blanquiazul, sólo superado por el propio Pochettino y David López. Cabrera encarna el espíritu perico a la perfección: “Me encantaría retirarme en el Espanyol”