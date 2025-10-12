Cabrera, líder indiscutible de la zaga perica

El Espanyol aterrizó al actual parón de selección con buenas sensaciones en el juego pero con poco premio en los últimos partidos. Los de Manolo González encadenan cuatro jornadas sin ganar, con dos empates frente al Valencia y Girona, y dos derrotas contra Real Madrid y Betis. Pero el buen inicio de Liga permite a los pericos tener momentáneamente un buen colchón respecto a la zona de descenso.

Hasta la fecha, el conjunto blanquiazul suma doce puntos en ocho jornadas disputadas en el campeonato liguero. El excelente arranque de Liga ilusionó a los aficionados pericos en la búsqueda de algo más que la permanencia en la Primera División del fútbol español, sin embargo, los últimos resultados demuestran la dificultad de sumar en esta categoría.

No hay ninguna duda, sobre todo de puertas para dentro, que el objetivo del Espanyol es mejorar la temporada pasada. Y, en sentido, el primer paso será asegurar cuanto antes la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. Van por buen camino los pupilos de Manolo González, pero deben revertir los problemas de eficacia de cara a portería para mejorar más sus prestaciones.

Manolo González celebrando el empate con Javi Puado / VALENTÍ ENRICH

Hay muchos nombres propios del buen arranque del Espanyol esta temporada, pero si nos centramos en la parcela defensiva hay que destacar a Leandro Cabrera. El central uruguayo se ha reafirmado en la figura de líder de la zaga perica y es, otra vez, una figura fundamental en el esquema del técnico perico. Ya fue importante en la campaña pasada, en la que disputó 33 partidos y además pudo contribuir con cuatro tantos.

Este curso más de lo mismo. El defensor charrúa es insustituible en el eje de la zaga y su rendimiento hasta este momento roza la excelencia. Siempre bien situado, agresivo en los duelos y también con acierto en la salida de balón. Pero es que además transmite confianza a sus compañeros con su carácter e intensidad sobre el terreno de juego. Es el líder de la defensa, e incluso en ocasiones del equipo, y se ha ganado el cariño y admiración de toda la afición perica.

Cabrera ante el Atlético / X: ESPANYOL

Cabrera ha disputado como titular todos los partidos en los que ha estado disponible, un total de siete, y tan solo se perdió el duelo en el campo del Girona por unas pequeñas molestias. Un curso más, ya ha aportado también en la faceta goleadora con su tanto contra el Valencia. Y, tras unas primeras jornadas de dudas, parece que Manolo González ya ha encontrado a su acompañante perfecto con Clemens Riedel. Leandro Cabrera ejercer de jefe en el Espanyol y su excelente rendimiento es uno de los responsables de los buenos resultados del conjunto perico.