Cabrera: "¿Joan García? La afición es libre de pitar, pero hay que actuar con prudencia"

Los últimos resultados del RCD Espanyol provocan una euforia en Cornellà-El Prat que Leandro Cabrera ha querido rebajar justo antes de enfrentarse al FC Barcelona. Será el primer partido del año para los de Manolo González, que acogen en casa un derbi marcado por el regreso de Joan García a la que fue su casa antes de marcharse al eterno rival.

Dejando los alicientes a un lado, el cuadro perico afronta el derbi tras cinco victorias consecutivas y ocupando la quinta plaza. Hablar de Europa es inevitable, pero Cabrera matiza esa idea. "La diferencia entre decir que jugarás en Europa y jugar en Europa es abismal. Aún no es el objetivo. Ojalá los 42 puntos se nos queden cortos y nos pasemos de largo, pero por ahora, Europa no es el objetivo. Para jugar hay que conseguirlo, no basta solo con decirlo", explica el uruguayo en una entrevista con TV3.

Manolo González y su método

Preguntado por Manolo González y por si el Espanyol es a día de hoy un equipo de autor, el 'Lele' no dudó en afirmarlo: "Rotundamente sí. Ahora mismo creo que somos lo que el entrenador quiere y afortunadamente los resultados nos acompañan, no es solo una cuestión de sensaciones". "El mérito es su manera de comunicarse con nosotros, su honestidad", añade Cabrera.

Pero no se queda ahí el central uruguayo y admite que "hay toda una serie de cosas con las que no comulga ni con Kike ni conmigo, que somos los más veteranos, ni con los más jóvenes. Pero eso sí, todos tenemos buena relación con él, aunque sepa perfectamente cuándo debe sacar el látigo, y lo saca muy bien".

Sobre su olfato goleador, el defensor puso en valor el trabajo de Edu Expósito, del staff y de todo el equipo para que las jugadas a balón parado tengan éxito: "La pelota parada es el aspecto en el que un equipo peor puede ganar a uno superior, porque aquí no vale la posesión, no vale ser el más rápido ni ser el más técnico. La cuestión es que la pelota vaya bien dirigida, y tú tienes que entrar con todo y ganar solo una situación", comenzó diciendo.

Leandro Cabrera, capitán del RCD Espanyol / RCD ESPANYOL

"Desde que Edu Expósito volvió, estamos marcando más goles, sinceramente, pero aquí se junta todo. El trabajo de Gerard Garrido, el estratega del staff, el buen pie de Edu y que al final si no voy yo va Kike, Miguel Rubio o Pere Milla, que remata sin mirar el balón", añade.

El regreso de Joan García

Tampoco eludió Cabrera el 'tema Joan García', en el que será su regreso al RCDE Stadium después de su marcha en verano al FC Barcelona. Fue una decisión poco o nada comprendida entre la afición perica, por lo que se espera un recibimiento hostil para el que el 'Lele' pide "prudencia".

Joan García y Cabrera, durante la pasada temporada / EFE

"La afición es libre de pitar a quien quiera, pero siempre hay que actuar desde la prudencia y sobre todo pensando que el club no puede salir perjudicado", explicó tajante el uruguayo en la entrevista con la televisión catalana. "Con la marcha de Joan, el Espanyol ingresó un dinero que le fue muy bien para reforzar la plantilla. Por lo tanto, lo mejor es no perjudicar al club", insistió.

Palabra de capitán, de un Lele Cabrera que podría volver a renovar con el Espanyol, donde es "muy feliz", si disputa un mínimo de 20 partidos esta temporada: "Me queda muy poco; ojalá cumpla pronto y bien los partidos que me quedan para renovar automáticamente. Cuanto más tiempo esté en el Espanyol, mejor. Soy muy feliz aquí".