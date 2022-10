Cabrera insta al equipo a no decaer

El central del Espanyol explicó en rueda de prensa que la plantilla dispone de una "coraza" que le permite seguir creciendo pese a los errores El uruguayo valoró sus errores defensivos y confesó sentirse señalado

El central del Espanyol Leandro Cabrera aseveró este jueves que el equipo no puede "decaer" pese a los malos resultados y subrayó que el bloque no está en una situación "insalvable para bajar los brazos", por lo que no pueden dejarse influir por el posible alarmismo.

El futbolista comentó, en rueda de prensa tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, que el vestuario está con una "coraza" que le permite seguir creciendo y aseveró que no pueden dejarse llevar por "los nervios y la "precipitación". "Estamos muy tranquilos, no dejamos nada al azar", apostilló.

Preguntado si el equipo está con ansia de realizar un partido completo, sin errores individuales, el charrúa, respondió tajante: "Obviamente. Es peor pasar por una crisis de juego y perder, sería mucho más difícil de escalar. Pasamos por un buen momento de juego y estos fallos lo empañan".

Cabrera, en este sentido, confesó que se sintió "señalado" por los medios de comunicación en el partido del Sevilla. "Cuando estás atrás, cualquier error que se comete tiene mucha más pena. Pifiar un balón en el área rival parece que no conlleva nada, hacerlo en la tuya te penaliza. Quiero ser fiable y ayudar al equipo", analizó.

Pese a todo, el futbolista subrayó el compromiso del bloque ante los fallos individuales: "Errores hemos cometido y cometeremos en todas las líneas, en algún momento pasa. Cuando suceda, el equipo responde apoyando y dando ánimos y es lo que estamos haciendo. Ojalá no diéramos tantos ánimos, sino enhorabuenas".

La prioridad del Espanyol, en cualquier caso, es mejorar su seguridad defensiva. El central apuntó que los equipos que son "duros de batir" son al final los que "están arriba y pelean por cosas importantes", pese a afirmar que todos están satisfechos con el rendimiento ofensivo colectivo.

Darder, el mejor capitán

Respecto a su petición al vestuario para que fuera Sergi Darder el primer capitán y no él, pese a que llevase el brazalete en el inicio de Liga, Cabrera destacó el “impacto que tiene en el vestuario y cada vez que alza la voz en rueda de prensa”.

El uruguayo relató que Darder “sabe lo que es ser perico más que los que venimos de fuera”. Además, insistió en que fue una reflexión sincera y meditada: “Como canterano y jugador muy querido por toda la gente, no es que se lo mereciera, es que era él. Así lo sentí, se lo hice saber a Sergi primero y después al míster”.

Finalmente, Cabrera valoró sus opciones de ir al Mundial con Uruguay: "Si pasa, pasa y si no es porque hay otros compañeros y compatriotas que lo están haciendo muy bien. Es totalmente decisión del seleccionador. Obviamente mi ilusión es poder ir y representar a mi país, pero hay que ser respetuoso con todos".