Cabrera no se corta: "Solo pedimos respeto y transparencia"

El partido entre el Villarreal y el FC Barcelona de LaLiga EA Sports que se disputará en Miami lleva semanas generando muchas reacciones en el fútbol español.

Este fin de semana, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), en consonancia con los capitanes de los clubes, ha organizado una serie de protestas consisentes en pausas de alrededor de 15 segundos en los inicios de los partidos de la Primera División. Los primeros en ponerlo en práctica fueron el Real Oviedo y el RCD Espanyol este viernes en el Tartiere, en el partido que inauguraba la jornada de LaLiga, aunque la protesta no se enseñó por la señal televisiva.

Tras el encuentro, Leandro Cabrera, capitán del club perico en ausencia del lesionado Javi Puado, salió en zona mixta a hablar del tema, y fue bastante contundente: "Era algo que teníamos pactado entre los jugadores. La semana pasada se pidió tener una reunión con LaLiga y no pudieron. Daban cita para la semana que viene, cuando se sabe que hay siete u ocho equipos que juegan Europa y no se pueden reunir. Quieren reunirse la semana siguiente cuando ya tienen todos los boletos vendidos y eso ya no tiene marcha atrás. No tiene sentido".

“Lo primero es que no tiene sentido, y lo segundo, que si todo es tan transparente y honesto, ¿por qué no se reúnen y se habla? Y LaLiga también sacó que en los últimos diez años dio 100 millones de euros a los jugadores, pero también a gente que ha crecido su salario de igual manera. La coherencia debe ser para todos igual”, decía Cabrera. "Los equipos que menos se perjudican somos el Oviedo y nosotros, esto también va por los dos que van a jugar en Miami, que juegan cada dos días y después todos nos quejamos. Respeto y transparencia es lo que se va a pedir durante todo el fin de semana esta jornada".

“Lo único que queríamos mostrar es una pausa y que estamos en desacuerdo. Habrán filmado unos pájaros en el techo, no sé qué habrán hecho, pero sinceramente no lo entiendo”, añadió.