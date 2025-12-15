Cabrera, carácter perico con una cabeza prodigiosa

El RCD Espanyol ha encontrado la solidez defensiva que necesitaba. Gran parte del éxito que está cosechando el equipo está temporada se debe a la notable actuación de una zaga perica que, junto a Dmitrovic, ha logrado cortar la sangría goleadora de otros años para convertir al cuadro perico en un conjunto sólido al que resulta muy difícil meterle mano. Y en todo ello hay un líder: el 'Lele' Cabrera.

El central uruguayo se ha convertido en todo un referente hasta el punto de ser considerado uno de los mejores centrales de LaLiga en lo que llevamos de temporada. Y si a todo ello le añadimos el gol que corre por sus venas -o por su cabeza-, obtenemos un cóctel que resulta todo un lujo para Manolo González. “Qué grande eres, cabrón. Cuánto te quiero, uruguayo”, le espetó el técnico al acabar el encuentro.

Con su testarazo frente al Getafe, Cabrera dio los tres puntos al Espanyol para consolidarlo en la quinta plaza y acercarlo a las posiciones de Champions. Pero no solo destacó el 'Lele' por el gol, sino que cuajó un partido de sobresaliente en todos y cada uno de los aspectos del juego.

A nivel defensivo, sus números fueron de escándalo. Frustró al Getafe de Bordalás dándole de su propia medicina: tres recuperaciones, ocho despejes y el 75% de los duelos aéreos ganados (6/8). Imperial el uruguayo, impenetrable en el juego aéreo y contundente al corte. Si bien el juego de pies no es su principal virtud (tampoco es que lo necesite mucho el Espanyol con Calero a su lado), el charrúa firmó un 79% de acierto en el pase (31/39) pese al juego directo de los pericos y pese a los numerosos balones en largo que se vieron en el Coliseum.

Todos los despejes de Cabrera frente al Getafe / SOFASCORE

El defensa más goleador de LaLiga

Y en ataque no se encontró el gol por casualidad. Fueron tres remates de cabeza los que protagonizó Cabrera. El primero justo antes del descanso a la salida de un córner, desviado, mientras que el segundo llegó tras una jugada de estrategia de falta y fue el que forzó el saque de esquina que, instantes después, supondría el gol del Espanyol, imponiéndose a su par y rematando picado imposible para David Soria.

Cabrera, líder indiscutible de la zaga del Espanyol / RCD ESPANYOL

El de Getafe fue el segundo tanto de Cabrera esta temporada -vio portería anteriormente en el 2-2 frente al Valencia-, lo que le convierte en el segundo defensor del Espanyol con más goles (8, más otro en LaLiga Hypermotion) en Primera División en el Siglo XXI, igualado con Dani Jarque y solo superado por Lopo (9). Además, es el defensa más goleador de LaLiga desde la temporada 24/25 y el cuarto mayor goleador del equipo perico desde el último ascenso (6 goles), por detrás de Javi Puado (14), Roberto (10) y Pere Milla (8).

Calero y Edu Expósito, sus mejores socios

Si bien el rendimiento de Cabrera esta temporada ha disipado cualquier duda tras dos descensos en los últimos años, su estado de forma no se entendería sin dos de sus mejores socios: Fernando Calero y Edu Expósito. Junto al vallisoletano forma una dupla que enamora en el RCDE Stadium y que protege con uñas y dientes la portería de un sensacional Marko Dmitrovic.

Cabrera dio los tres puntos al Espanyol con un gol frente al Getafe / RCD ESPANYOL

Mucho mérito para dos defensores que fueron muy criticados en su día tras ser la pareja de centrales que perdió la categoría en dos ocasiones prácticamente consecutivas. Además, Cabrera también se compenetra a la perfección y permite brillar a Clemens Riedel, tercer central que ha ido teniendo minutos a lo largo de la temporada.

Mientras, con Edu Expósito vive una situación idílica. Uno tiene un guante en el pie y el otro en la cabeza. Y juntos llevan al Espanyol a generar grandes ocasiones de peligro en el juego aéreo partido tras partido (los tres remates de Cabrera en el Coliseum nacieron de las botas del de Cubelles).

De hecho, en datos generales, el equipo de Manolo González es el que más goles de cabeza anota de toda LaLiga. Y es que 8 de los 20 tantos cosechados por los pericos han llegado con la testa, demostrando que el balón parado es uno de los aspectos más trabajados por el staff técnico del entrenador gallego, con Expósito como uno de los mejores centradores de LaLiga.