Butarque puede dar la salvación matemática

El Espanyol tiene este domingo el primer match ball de la temporada. El cuadro blanquiazul podría sellar de forma matemática la permanencia en Primera División cuatro jornadas antes de la finalización del campeonato. Para ello, necesita sumar los tres puntos en Butarque frente al Leganés (14.00h).

En una semana de tres partidos, Manolo González no quiere ni oír hablar del derbi del próximo jueves. Leganés, Leganés y Leganés. Ese es el mensaje que transmitió el técnico perico en la rueda de prensa previa. Y es que el conjunto blanquiazul podría poner fin a un sufrimiento que le ha tenido gran parte de la temporada haciendo cálculos para salir de la zona de descenso.

En un gran año 2025, el Espanyol se sitúa ya a siete puntos de la parte baja de la tabla. Pero todavía queda el paso definitivo. En caso de ganar en Butarque este mediodía, los catalanes se colocarían con 42 puntos, cifra ya inalcanzable tanto para Las Palmas como para el propio Leganés. De empatar, la salvación no sería matemática pero sí virtual; mientras que una derrota perica dejaría a los pepineros a tan solo cinco puntos.

El Lega, con el agua al cuello

Pese a encadenar dos derrotas consecutivas, la plantilla del Espanyol ha demostrado poder plantarle cara a cualquier equipo. Lo hizo frente al Real Betis en la última jornada, cuando dos individualidades de Lo Celso y Antony supusieron un auténtico mazazo para los blanquiazules.

Esta vez, el Espanyol tendrá enfrente a un Leganés que suma ocho partidos seguidos sin conocer la victoria, con cuatro empates y otras tantas derrotas. El encuentro de hoy es crucial para los pepineros, que quieren pelear por la permanencia hasta el final. En estos momentos, los de Borja Jiménez están a cuatro puntos del Alavés y a siete del Girona y del Sevilla.

Vuelve Gragera; se cae Pol Lozano

Para este domingo, Manolo González recupera por fin a José Gragera, que regresa a una convocatoria casi siete meses después. En el capítulo de ausencias, el técnico gallego no podrá contar con dos de sus hombres más importantes. Omar El Hilali y Pol Lozano serán baja por sanción y por lesión, respectivamente. "Pol no llega al partido. Ha entrenado, pero no se encuentra bien, quedan tres partidos y no queremos asumir ningún riesgo con él", dijo el entrenador blanquiazul en rueda de prensa.

Las vacantes las ocuparán Álvaro Tejero y Král, en un once en el que tan solo quedará la duda de la banda derecha. Joan García estará escudado por Cabrera y Kumbulla como pareja de centrales y por Tejero y Carlos Romero en las bandas.

A Urko González le acompañará esta vez el internacional checo, mientras que Edu Expósito hará de enganche. Arriba, junto a los pichichis Javi Puado y Roberto Fernández, se juegan la titularidad tanto Jofre Carreras como Antoniu Roca, que partió en el once inicial ante el Real Betis. En esta ocasión, Manolo podría apostar por Jofre teniendo en cuenta su gran labor defensiva en el carril diestro, necesaria tras la baja de Omar El Hilali.