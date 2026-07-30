El Burnley evidencia la urgencia del Espanyol por fichar: "Estamos los que estamos"

El RCD Espanyol completó el miércoles su primer partido de la gira por Inglaterra y tiene ya el foco puesto en el próximo compromiso del sábado ante el Middlesbrough, donde el equipo debería mejorar sensaciones tras un nuevo discreto empate ante el Burnley.

Todavía faltan muchas piezas por llegar a este Espanyol 26/27, una de ellas de corte urgente: el central. Ya avisó Monchi de que fichar un defensor entraba en su lista de prioridades, sobre todo tras la marcha de Fernando Calero, aunque no se quería marcar plazos.

Pero el inminente adiós de Miguel Rubio (no fue convocado para la gira británica y se quedó en Barcelona buscando una salida) y una posible marcha de Pablo Ramón (sí tuvo minutos el miércoles) obligan a actuar todavía con más rapidez. Cuenta Manolo González únicamente con 'Lele' Cabrera y Riedel en el eje de la zaga, además del canterano Timera.

Clemens Riedel, del Espanyol / RCD ESPANYOL

"Estamos los que estamos"

Sea como sea, mientras no lleguen las caras nuevas, la plantilla blanquiazul sigue adelante y no se fija en sus debilidades. Así lo demostró Urko González de Zárate, reconvertido ciertos minutos de la pretemporada a central, tras el gris empate frente al Burnley: "Estamos los que estamos".

Urko González, frente al Burnley en pretemporada / RCD ESPANYOL

Tras el encuentro, el mediocentro aseguró que "es un partido pretemporada" y que "lo importante es ir cogiendo ritmo, sumando minutos para llegar a la mejor manera posible al partido del Levante".

Preguntado por los fichajes que le faltan al equipo, explicó "no es trabajo" suyo "ni mucho menos": "Estamos los que estamos y para delante, tenemos un buen equipo".

Otra vez Kike

No de urgencia pero sí necesarios son también los fichajes en ataque, donde quien parece responder pese a su veteranía es Kike García. El ariete blanquiazul volvió a mojar contra el Burnley y llega como un tiro al último tramo de pretemporada: "Trato de ayudar al equipo, trato de ayudar en lo que se me pide, en lo que pide el míster, en ir cogiendo confianza e ir cogiendo fútbol".

El 'Obrero del Gol' ya tiene entre ceja y ceja el duelo contra el Middlesbrough, equipo que le permitió dar el salto a la Premier League en 2014: "En estos campos, con esta afición, en estos estadios, la verdad es que es súper bonito. Me recuerda a viejos tiempos. Me hace mucha ilusión, tengo mucha emoción. Han pasado ya muchos años, pero tengo todavía allí amigos y tengo muchas ganas de ir".