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Bryan Zaragoza y Gorosabel, presentados con el Espanyol: "Espero marcar muchos goles; si es al Barça, mejor"

Los dos últimos fichajes blanquiazules fueron presentados como nuevos jugadores del Espanyol, donde esperan completar un año "ilusionante"

Bryan Zaragoza, jugador del RCD Espanyol

Bryan Zaragoza, jugador del RCD Espanyol / RCD ESPANYOL

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Marc Marín

Marc Marín

Cornellà-El Prat

El RCD Espanyol 26/27 ya está al completo. La llegada de Andoni Gorosabel a última hora cerró la plantilla con la que Manolo González deberá trabajar esta temporada. Precisamente el lateral cedido por el Athletic fue presentado este jueves junto a Bryan Zaragoza, la guinda de Monchi este verano.

En la rueda de prensa celebrada de forma conjunta en el RCDE Stadium, ambos fichajes recibieron la valoración de Monchi. El director general deportivo definió a Zaragoza como "un extremo con desborde, 1x1, incisivo, con capacidad de hundir al rival", mientras que Gorosabel "cumplía los requisitos siendo el último día de mercado, con experiencia y conocimiento de LaLiga".

Bryan Zaragoza llega para ser titular, en la izquierda, pero "sin problemas" por jugar por la derecha. De hecho, vestir la blanquiazul requirió de un "esfuerzo tremendo", según Monchi, a nivel económico, lo que demuestra su compromiso con el club: "He visto que se ha generado ilusión, eso es bueno, con la presión no tengo problema, vengo a hacer mi trabajo y daré todo por el Espanyol".

El sistema de Manolo

En cambio, Andoni Gorosabel deberá pelear por la titularidad con Omar El Hilali, en un sistema en el que Manolo usa al lateral algo más avanzado: "En los clubes en los que he estado he jugado en diferentes sistemas, en el Alavés estaba también más alto y me siento a gusto. Sin problema si hay que jugar así aquí".

Precisamente preguntados sobre Manolo González, Andoni lleva "dos días" y ha hablado "poquito con el míster", pero a Bryan le pide "que no haga cosas diferentes", que sea "el Bryan de siempre".

Si algo dejó clara la rueda de prensa, es que Bryan Zaragoza no llega al Espanyol de paso, como en otras etapas, sino porque "necesita tener una estabilidad y estar en un club un tiempo". "El Espanyol es lo ideal. He venido a estar lo máximo posible aquí", añadió el ex del Bayern.

Precisamente de su etapa en Múnich, y sobre todo en la Roma, aseguró Bryan haber "aprendido muchas cosas". Y dejó entrever que muchas de ellas fueron negativas. "Mi prioridad ahora mismo es jugar y ser feliz, he venido aquí para eso. ¿Mi salida a la Roma? Como en España no se está en ningún sitio...".

El Barça, su víctima favorita

Y aquí en LaLiga, espera "marcar muchos goles a todos los equipos, y si le marco al Barça, mejor". No en vano el rival ciudadano es uno de los equipos 'preferidos' para Zaragoza, con grandes actuaciones siempre que se ha enfrentado al cuadro azulgrana: "No sé qué decirte con lo de que se me da bien jugar contra el Barça, me motiva jugar contra los mejores del mundo. No he mirado el calendario, cuando llegue el partido (en enero), llegará".

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En caso de disputar un número mínimo de partidos, Zaragoza fichará por el Espanyol a cambio de 8 millones. También dispone de opción de compra sobre Gorosabel, que desea quedarse: "Dependerá de mi temporada y de la del equipo, pero está claro que si me encuentro cómodo y van bien las cosas, estaría encantado".

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