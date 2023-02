Brian Oliván: "El rival no nos puede ganar en intensidad"

"Debíamos ser fuertes, en intensidad y en agresividad han sido mejores", dijo el lateral El futbolista anotó el 2-3 que dio ilusiones a los espanyolistas en el tramo final

El lateral del Espanyol Brian Oliván afirmó tras la derrota contra la Real Sociedad en el RCDE Stadium (2-3) que el rival puede "tener la posesión ya que tiene jugadores de calidad", pero, insistió, "no puede ganar en intensidad".

El futbolista se mostró autocrítico en declaraciones a Movistar: "A raíz del primer gol hemos estado muy mal. Debíamos ser fuertes, en intensidad y en agresividad han sido mejores".

Después del 0-3, apuntó Brian Oliván, el cuadro catalán intentó "meterse en el partido", pero no fue posible remontar. "Hemos estado cerca, pero debemos mejorar mucho para sacar buenos resultados contra estos rivales", reflexionó.

El jugador blanquiazul, por otra parte, restó importancia a su diana en el minuto 87: "No vale de mucho porque lo que importa es sumar los tres puntos y no pienso en eso. La derrota del equipo es lo que más me jode".