Brian Oliván, otro dolor de cabeza para Diego Martínez

Tanto el club como el jugador dejan en el aire su participación el sábado contra el Mallorca tras su golpe en la cabeza sufrido en la visita al Elche "Me hicieron un TAC por precaución, todo salió bien pero ya veremos si puedo estar”, dijo Oliván. Joselu y Montes apuntan a seguir de baja

Esta temporada hay tres nombres propios que destacan en el Espanyol en cada una de las líneas del equipo: Brian Oliván, Sergi Darder y Joselu Mato. Los refuerzos invernales de Fernando Pacheco y César Montes ya han demostrado que también asumen galones, pero de momento parece que Diego Martínez seguirá sin juntarlos a todos aún en el once.

“Fernando Calero, Joselu, César Montes Keidi, Adri Pedrosa y Gori continúan con sus planes de recuperación. Su evolución marcará su disponibilidad”, comunicó el club hoy por la tarde, por lo que ante la inmediatez del encuentro contra el Mallorca (sábado a las 14.00h) se hace difícil pensar en que el técnico recuperará a alguno. “Por su parte, Brian Oliván, que sufrió un encontronazo en el último partido de LaLiga ante el Elche, deberá entrenar con mayor precaución. Por último, Dani Gómez, que se quedó fuera de la convocatoria por unas molestias en el pie, también seguirá un plan específico de trabajo estos días”, añadía la nota.

La situación de Oliván preocupa a Diego. Un golpe en la cabeza es delicado, y tras el que sufrió el catalán en el Martínez Valero, que le dejó ‘grogui’ hasta que en el minuto 77 dijo basta por los mareos que sufría, merece cierto respeto. “Me hicieron un TAC por precaución, todo salió bien pero ya veremos si puedo estar”, aseguró Brian en rueda de prensa.

Las horas corren en su contra, y de no poder llegar ante el Mallorca sería un palo duro para el equipo. No en vano, Oliván es el principal asistente del equipo (5) y sexto de toda la liga. “Es un dato importante. El trabajo tiene su recompensa, pero personalmente quiero más y mejorar”, reconoció.

Quiere estar ante sus ex

De poder jugar, sería un duelo especial, pues militó dos temporadas en el Mallorca antes de llegar al Espanyol. “Es un equipo que me ha dado mucho y me ha tratado muy bien”, indicó. Eso sí, su rendimiento en Cornellà-El Prat está superando cualquier expectativa. Él mismo no dudó en calificar esta temporada como la mejor a nivel profesional. “Sin duda. Me siento súper cómodo y futbolísticamente he mejorado en muchos aspectos”.

Cuestionado por el cambio de sistema y su comodidad como central en una defensa de tres, Oliván explicó que “es una posición en la que puedo actuar, ya lo hice en el Mallorca. Soy lateral izquierdo, pero ahí me siento cómodo”.

El zaguero perico catalogó el duelo ante los bermellones “como una final”, y reconoció que el equipo “necesita los tres puntos” para hacerse “fuertes en casa”.