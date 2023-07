¡Braithwaite vuelve a la concentración del Espanyol!

El delantero danés se había ausentado, sin previo aviso, del stage en Marbella El club aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el regreso del ariete

Sigue el 'culebrón Braithwaite' en el Espanyol. El delantero danés, que se había puesto en rebeldía después de negarse a jugar el partido amistoso con el Cádiz y ausentarse varias horas -sin permiso- de la concentración de pretemporada que el equipo está llevando a cabo en Marbella, volvió a unirse esta tarde-noche al stage.

El ex del Barça fue incluso ‘pillado’ cenando en Castelldefels, todo antes de volver a reunirse con la plantilla en la concentración que mantienen en la Costa del Sol, tal como informó 'La Grada'.

El delantero tiene contrato hasta 2025 y ha decidido que no quiere jugar en Segunda porque perdería opciones de jugar la Eurocopa. Además, tampoco quiere rebajarse a la mitad la ficha tras el descenso.

La reacción del Espanyol, que no dio permiso alguno para que Braithwaite se ausente, no se hizo esperar y Fran Garagarza, director deportivo del club, no salía de su asombro: “Es una sorpresa inesperada y desagradable. Nos ha impactado. Esperamos explicaciones. Estamos muy decepcionados”, comentó. “A los socios del Espanyol no se les puede faltar el respeto”