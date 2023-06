Braithwaite siembra dudas sobre su futuro

Pese a que dejó entrever su continuidad hace unas semanas en un vídeo, desde la concentración con Dinamarca asegura que "no lo he pensado" “He tenido una temporada increíblemente buena, así que no hay duda de que muchos clubes estarán interesados en mí”, presume Braithwaite

El futuro de Martin Braithwaite en el Espanyol está en el aire. El delantero, concentrado con Dinamarca para disputar los dos partidos clasificatorios para la Eurocopa de 2024 -este viernes contra Irlanda del Norte y el lunes en Eslovenia- dejó unas palabras en rueda de prensa en las que se ponía en el escaparate, casi dispuesto a venderse al mejor postor. Una postura que aleja su continuidad como perico.

“He tenido una temporada increíblemente buena, así que, por supuesto, no hay duda de que muchos clubes estarán interesados en mí” presumía el danés, al que no le falta ápice de razón. Su fichaje a última hora del pasado mercado estival sembró ciertas dudas, por lo inesperado que fue y por lo poco que venía participando con el Barça. Sin embargo, no tardó en silenciar a los agoreros.

Braithwaite hizo 10 goles y dos asistencias en 31 partidos de liga, cifras más que decentes que junto con las de Joselu (16 tantos y dos pases de gol) deberían haber valido para cimentar una permanencia que se escapó por las calamidades defensivas. “No hay muchos en la liga española que no jueguen de delantero ni lancen penaltis que hayan marcado esa cantidad de goles. Quizá solo Vinícius Junior y uno más”, añadió Martin. Este "uno más” se llama Antoine Griezmann (15G y 16A), que ha vivido su mejor año.

Al despiste

Cuestionado acerca de su futuro después del descenso, el punta danés aseguró que “no lo he pensado mucho, porque respeto al club y al presidente, que me acogió desde el principio. El Espanyol es un club grande”. Unas palabras que chocan con lo que dijo en un vídeo que trascendió poco después de acabar la temporada: “Aunque pueda ser difícil, tenemos que mostrarle a la gente nuestra ambición y lo que queremos hacer el año que viene. Demostrar que merecemos estar aquí, por lo que es importante terminar bien la temporada para empezar la próxima aún mejor”, decía entonces. ¿Habrá cambiado su parecer?

Braithwaite, de 32 años y con contrato hasta 2025, compareció ante los medios con su entrenador en la selección, Kasper Hjulmand. El técnico tampoco se escapó para opinar sobre su devenir. “Para mí es importante que los jugadores jueguen al más alto nivel posible. Creo que Martin está mejor que el nivel de Segunda y tiene la oportunidad de jugar a un nivel superior”, aseveró.

Sin embargo, pase lo que pase, el aún delantero del Espanyol tiene su puesto ‘asegurado’ con Dinamarca. “Es mejor jugar regularmente en la Championship y jugar 46 partidos en una temporada que sentarse en el banquillo y no jugar partidos en un club de la Premier League. Por lo tanto no estás fuera solo porque juegues en Segunda pero quiero que los jugadores jueguen tantos partidos como sea posible al más alto nivel posible. Así es siempre”, terminó.