Braithwaite: "Somos el Espanyol y tenemos que estar en Primera"

El delantero del Espanyol Martin Braithwaite reivindicó la importancia de la entidad blanquiazul y aseguró que el club "debe estar en Primera", además de desvelar que tanto sus compañeros como él están "convencidos" de que conseguirán el ascenso este domingo.

El cuadro catalán se mide este fin de semana, en el Stage Front Stadium, al Oviedo en la vuelta de la final de la promoción de ascenso. El atacante danés, en rueda de prensa desde la Ciudad Deportiva Dani Jarque, no tiene dudas del éxito del bloque: "El equipo es consciente de la importancia que tiene".

El jugador fue cuestionado sobre si la derrota en Oviedo puede ser un aviso, el blanquiazul se mostró tajante. "Hacía mucho tiempo que no perdíamos, mejor que fuese el otro día que no el domingo que viene. Estamos muy convencidos en este partido, vamos a jugar en casa, sabemos que estamos bien como locales. Tenemos que ganar el partido y subimos”, insistió, afirmando que el partido de este domingo "es muy importante no sólo para mi personalmente, para mi equipo y para los pericos".

Para el delantero, no es importante el marcador, sino conseguir el objetivo. "Sólo estoy pensando en ganar, no sé cómo, no sé si será hasta el final como dice el lema del club, vamos a luchar y hacer todo para ganar el partido, vamos a ganar”.

El futbolista explicó que el vestuario llega "muy bien" y con "alegría" al choque frente al cuadro asturiano. Además, comentó que el guion del ascenso no demanda nada excepcional. "Solo falta marcar gol y ganar, no es complicado", indicó. El jugador está seguro, además, que la afición creará un "ambiente de locos".

“Cien por cien van a ayudarnos mucho, es muy importante, cuando el Oviedo venga va a sentir la presión de nuestra afición, va a ser clave. Han estado apoyando siempre, hay que darles las gracias pero no con palabras sino con acciones, hay que ganar el domingo", afirmó.

Por otra parte, Braithwaite confesó que, "por supuesto", que le gustaría ser el autor del tanto del ascenso, aunque aparcó cualquier reto individual. "Voy a seguir así, intentando crear ocasiones para el equipo. Quiero marcar goles, pero no es importante quién lo haga, sino subir". afirmó el máximo realizador de Segunda con 22 dianas.

Preguntado por su continuidad en el Espanyol después de este partido, algo que ya estuvo en duda al principio de la presente temporada, el delantero explicó que para él "el futuro es muy corto" ya que únicamente piensa en "subir el domingo". "No pienso en estas cosas", sentenció.