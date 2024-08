Braithwaite abre la puerta a la compra del Espanyol: "Ahora vamos a por el club"

Martin Braithwaite decidió ejecutar su cláusula de salida para abandonar la disciplina del Espanyol. El delantero danés, que fue el máximo goleador del equipo en Segunda División, cortó su vínculo con el equipo 'perico' tras lograr el tan ansiado ascenso a la máxima categoría de fútbol español.

Tras su salida del Espanyol, el internacional con Dinamarca negoció su incorporación al Olympiakos, y cuando todo parecía hecho, el acuerdo finalmente se rompió. No obstante, encontró acomodo rápidamente Braithwaite, que ha sido presentando este sábado con el Gremio.

Pocas horas después de su presentación con el club brasileño, Martin Braithwaite ha querido acordarse de la afición 'perica'. En un vídeo en Instagram, el atacante danés mostró su agradecimiento a los aficionados blanquiazules y dejó un enigmático mensaje final.

"Espero que estéis bien. Hacer este vídeo no es fácil, pero dejar un mensaje escrito para despedirme no significa la sensación que tengo para vosotros, y para toda la gente que he encontrado dentro del club. No era fácil tomar esta decisión, pero son cosas del fútbol. Otro día vais a saber más, pero ahora solo tengo que decir gracias a todos vosotros por tenerme en la familia perica, y a toda la gente del club también. Hemos pasado momentos buenos, momentos malos, pero hemos pasado estos momentos juntos. Ahora es el momento de estar juntos, sé que los jugadores siguen trabajando duro, y toda la gente alrededor del equipo también está trabajando muy fuerte. Para mí no es un adiós, porque juntos hemos ido a por el ascenso, lo hemos conseguido, y ahora vamos a por el club", manifestó.

De esta manera, el último mensaje donde expone que "ahora vamos a por el club" ya ha despertado todo tipo de rumores sobre una posible futura compra del Espanyol por parte de Martin Braithwaite. Una circunstancia con la que ya se especuló unos meses atrás...