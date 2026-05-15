Bordalás se pronuncia sobre su futuro

El futuro de José Bordalás está totalmente en el aire. El técnico del Getafe, que gusta mucho a Monchi para el Espanyol, aseguró este viernes en rueda de prensa que no está descartada su continuidad en el club azulón, con el que acaba contrato a final de temporada y aún no ha renovado.

El técnico alicantino no desveló cuáles son sus planes pero no cerró la puerta a continuar en la entidad presidida por Ángel Torres, que hasta que no acabe la temporada no conocerá la decisión de su entrenador. Preguntado por si existe la posibilidad de seguir en el Getafe, Bordalás no cerró las puertas a esa opción:

"No está descartado. No hay nada descartado. Pero estamos centrados en el día a día. Quedan dos partidos y no puede desviarnos nada. Lo más importante no soy yo. Lo más importante es el equipo y los jugadores, que se sientan bien y puedan desarrollar su mejor versión".

El Getafe, después de una temporada muy complicada, jugará la próxima temporada en Europa si consigue tres puntos de los seis que hay en juego. Para Bordalás, estar en esta situación es "algo que nadie se podía imaginar".

"Creo que el equipo, por todo lo que sufrido y trabajado, y por todo el compromiso, se merece estar peleando por algo impensable. No pensamos en esa posibilidad, pensamos en el partido del próximo domingo contra el Elche. Les tenemos un grandísimo respeto. No solamente al club, a su equipo y a su afición, sabemos lo que se juegan y va a ser un partido de mucha exigencia".

Además, indicó que procurará que al choque ante el Elche sus jugadores lleguen en el mejor estado posible por la gran carga de trabajo y de minutos que tienen en las últimas semanas.

"Tenemos que recuperar a los chicos porque venimos de un esfuerzo muy grande. Que el equipo llegue en las mejores condiciones y poder hacer un gran partido. Va a ser muy bonito por lo que hay en juego tanto para el Elche como para nosotros", manifestó.

"Hay que tener los pies en el suelo. Sabemos de la dificultad. El Elche está haciendo las cosas muy bien, se juega muchísimo y tenemos que seguir la línea de humildad, respeto y competir a nuestro mejor nivel. Tenemos ilusión y vamos a pensar exclusivamente en el partido del domingo", agregó.

Asimismo, reconoció que la temporada "ha sido especialmente dura" e indicó que su equipo tiene "un mérito enorme" por haber conseguido la salvación virtual a falta de seis jornadas para el final. También recordó su paso por el Elche y afirmó que tiene un gran cariño a la ciudad alicantina, a su equipo y a los aficionados.

"Las temporadas que estuve allí me trataron de forma fantástica. Es una gran ciudad, un gran club y una gran afición. Es bonito poder seguir dirigiendo en Primera División, disfrutar de nuestra Liga. Se lo digo a los jugadores, que son unos privilegiados y esto no es para siempre".

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Por último, habló sobre sus sentimientos hacia la ciudad de Getafe: "Es mi segunda casa. En estos momentos creo que mi primera casa. Paso más tiempo en Getafe que donde nací. Le tengo un cariño muy especial. A mi presidente en primer lugar por confiar en mí en su momento. A todos, a la afición, a los empleados del club y me siento un ciudadano más de esta ciudad", finalizó.