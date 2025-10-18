El bonito gesto de Pere Milla tras su gol: "Espero que lo haya celebrado con nosotros"

El Espanyol puso fin a su racha de cuatro partidos sin ganar con la victoria en el campo del Oviedo. Los de Manolo González volvieron a ser superiores a su rival y, esta vez, se materializó en tres puntos importante en sus aspiraciones de esta temporada.

Tras una primera mitad sin goles, fue Kike García el encargado de adelantar a los pericos con un tanto de puro '9' dentro del área. Unos minutos después, Pere Milla sentenció el encuentro tras empujar el balón al fondo de la red en un centro de Omar El Hilali.

El atacante leridano volvió a ver portería, y además tuvo un bonito gesto en su celebración. Milla se paró delante de la cámara con una enorme sonrisa e hizo una 'L' con los dedos en un gesto dirigido a Jordi Sabaté, enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y activista por los derechos de las personas con esta enfermedad.

Ya al finalizar el encuentro, Pere Milla explicó esta especial dedicatoria. "El gol se lo dedicó a Jordi Sabaté, espero que lo haya celebrado con nosotros, estuve el otro día con él en el AVE", apuntó el delantero blanquiazul.

Un gesto precioso para un gran aficionado, pero también todo un ejemplo de lucha. El propio Sabaté agradeció esta dedicatoria a través de las redes sociales: "El gran Pere Milla del Espanyol me dijo que me dedicaría un gol haciendo el signo de la ELA. Hoy ha hecho un gol y va dedicado a todas las personas enfermas de ELA y a sus familias. Es una gran persona con un corazón inmenso".