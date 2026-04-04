Dónde ver el Betis - Espanyol de LaLiga EA Sports hoy por TV, online y en directo

El Betis y el Espanyol regresan a la actividad liguera tras el parón internacional con la necesidad urgente de cambiar las tendencias. El conjunto blanquiazul afronta el desplazamiento a Sevilla con la intención de poner fin a su mala dinámica en este 2026.

Los dirigidos por Manolo González solo han sumado cuatro puntos de los últimos 36 en juego y aún no ha conseguido ninguna victoria en el presente año.

Edu Expósito trata de animar a la afición del Espanyol / Dani Barbeito

Aunque el equipo ha mostrado cierta mejoría en su juego, los resultados no han acompañado. Sin embargo, dentro del vestuario existe la convicción de que el cambio está cerca -tal como indicó Omar el Hilali en su entrevista con SPORT- y consideran este enfrentamiento como una oportunidad para reaccionar en el tramo decisivo del campeonato.

Uno de los aspectos que más preocupa es el rendimiento defensivo, ya que el Espanyol no logra mantener su portería a cero desde mediados de diciembre, cuando se impuso al Getafe por 0-1. El equipo confía en que el parón haya servido para reajustar conceptos y recuperar solidez.

Ngonge en el encuentro contra el Getafe CF / Europa Press

Los jugadores dirigidos por Manolo González son conscientes de la dificultad del reto, tanto por la entidad del rival como por los precedentes en este estadio. En sus últimas cinco visitas al campo del Betis han sumado tres derrotas y dos empates, y no ganan allí desde la temporada 2016-17, cuando se impusieron por 0-1.

En el apartado de bajas, el conjunto catalán no podrá contar con el lesionado de larga duración Puado ni con el sancionado Pere Milla, que debe cumplir ciclo de amonestaciones. Además, Pickel continúa 'retenido' con su selección, mientras que Dolan, Urko y Riedel están apercibidos con cuatro tarjetas amarillas.

El Betis, por su parte, llega con buenas sensaciones en su último compromiso en casa, aunque no fue en liga. En la Europa League firmaron una actuación contundente al imponerse por 4-0 al Panathinaikos, un resultado que les permitió acceder con autoridad a los cuartos de final del torneo.

En esa próxima ronda se medirán al Sporting de Braga, con el encuentro de ida programado para el miércoles en tierras portuguesas. Pese a ese impulso continental, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini no atraviesa su mejor momento en el campeonato liguero. Antes del parón, cayó derrotado en San Mamés frente al Athletic Club por 2-1, ampliando así su mala racha en la competición.

HORARIO DEL ESPANYOL - CELTA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Betis y Espanyol, correspondiente a la 30ª jornada de la LaLiga EA Sports 2025/2026, se disputa hoy sábado 4 de abril a las 18:30 horas en España.

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