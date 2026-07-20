Bauza, el goleador de moda en el Espanyol: "Marcar con el primer equipo fue una gran ilusión"

El Espanyol echó a andar la pretemporada en Olot. Los blanquiazules modelo 2026/27 comenzaron su andadura de amistosos contra los azulgrana, venciéndoles con un contundente 0-3 que contó con aporte goleador de los dos delanteros, Roberto Fernández y Marcos Fernández, y un joven Rafel Bauza que abrió la lata con el 0-1 en la primera parte.

La pasada campaña, Bauza cumplió el curso cedido en el Mirandés tras haber debutado ya hacía un par de campañas con el primer equipo blanquiazul. Aunque participó muchísimo en la temporada con 38 partidos, no pudo evitar el descenso del cuadro rojillo, pero adquirió toda la experiencia necesaria para volver por sus fueros a la casa blanquiazul y luchar por un lugar.

Bauza explicó, en declaraciones facilitadas por el club desde la concentración de Navata (Girona), que anotar un gol con el primer equipo tiene un valor añadido después de haber jugado la pasada temporada como cedido. El canterano volvió a dejar patente su deseo de continuar vinculado al conjunto catalán, una intención que ya había manifestado en comparecencias anteriores.

Asimismo, se mostró confiado de cara al segundo encuentro de preparación del verano, que enfrentará este martes al equipo con el Pau francés. "Estamos preparados. El encuentro frente al Olot nos sirvió para coger ritmo y a nivel táctico empezar a practicar algunas cosas", destacó.

Pese a ello, el futbolista avisó de la dificultad que entrañará el compromiso. "El partido no será fácil, pero nos irá bien para prepararnos".

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Por último, Bauzà hizo una valoración de las primeras jornadas de la pretemporada y reconoció la exigencia del trabajo realizado hasta el momento. "Está siendo un poco dura, pero bien. Estamos entrenándonos bastante, cogiendo buenas sensaciones y con muchas ganas de seguir", relató.