Barcelona instalará un mosaico en Sarrià para celebrar el 125 aniversario del RCDE Espanyol

El Ayuntamiento de Barcelona instalará un mosaico en los Jardins del Camp de Sarrià para rendir homenaje al 125 aniversario del RCDE Espanyol, que se celebrará el próximo 28 de octubre. El gobierno de Jaume Collboni ha aceptado la propuesta del PP, que insta a que el homenaje sea una réplica del emblemático mural que durante décadas presidió la fachada principal del estadio de Sarrià, y preservar así el vínculo del club con el barrio barcelonés.

“Devolver este símbolo a Barcelona y al barrio no solo es justo, sino necesario. El Espanyol jugó en Sarrià durante 70 años”, ha justificado el concejal popular, Victor Martí. El concejal de Cultura, Xavier Marcé, ha sido quien ha aceptado el ruego. En su respuesta, ha explicado que están trabajando “codo con codo” con la fundación del club para “concretar la propuesta”.

“El proyecto de instalar un elemento conmemorativo ya hace tiempo que está en marcha”, ha afirmado. Quieren que el homenaje actúe como “símbolo de la memoria deportiva y vecinal preservando el vínculo histórico entre el barrio y el club”. Marcé ha reconocido que el RCDE Espanyol es una entidad deportiva histórica que, “más allá de los debates irracionales de los hooligans deportivos”, forma parte de la identidad colectiva de Barcelona.

Este homenaje, ha proseguido Marcé, se enmarca en un trabajo “más amplio” que se está haciendo para conmemorar el 125 aniversario. En este contexto, ha recordado que el ayuntamiento ha puesto banderolas en la ciudad para rendir homenaje a esta efeméride.