Balance positivo para el Espanyol

En el Espanyol reina el optimismo, aunque no se olvida del pasado más cercano. Tras un curso lleno de sufrimiento, el equipo perico consiguió la permanencia en Primera División con una victoria contra la UD Las Palmas en la última jornada de LaLiga EA Sports. Esta vez salió cara, pero en el club blanquiazul quieren evitar vivir de nuevo esta agónica situación.

Es evidente que todavía es pronto para juzgar a un equipo en construcción con más de diez caras nuevas llegadas en este mercado de fichajes estival, sin embargo, las sensaciones son difícilmente mejorables para el equipo que dirige Manolo González. En los seis amistosos de pretemporada disputados, el Espanyol ha sido capaz de mostrarse como un equipo sólido en defensa, vertical en ataque, trabajado tácticamente y rodado en el plano físico.

El Espanyol ganó con un solitario gol de Roberto Fernández al Wolfsburgo / Carlos Mira - RCD Espanyol

Todo empezó con una contundente victoria contra el Peralada de Tercera Federación, en el que Kike García debutó como perico con un 'hat trick' en forma de aviso del olfato goleador que atesora a pesar de su edad. La diferencia de nivel entre ambos conjuntos era enorme, pero siempre es positivo iniciar el verano con un triunfo.

El único tropiezo de la pretemporada llegó en la final Copa Catalunya, donde los pericos perdieron en la tanda de penaltis ante el Girona después de empatar a cero en el tiempo reglamentario. Pero los de Manolo González volvieron a la senda del triunfo tras superar al Southampton en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Más allá de estos primeros resultados, el Espanyol estaba dando la sensación de crecer como equipo.

Ya en tierras alemanas, en un tramo de pretemporada cargada de dobles sesiones de entrenamiento, el equipo blanquiazul ratificó su buen momento de juego con dos victorias por la mínima contra el Wolfsburgo y el Union Berlin. En ambos encuentros mostró una versión muy seria, con una enorme eficacia en ataque y una solidez defensiva que será importante de cara a la próxima temporada.

Javi Puado marcó en el amistoso ante el Union Berlin de Alex Král / RCD ESPANYOL

La prueba de fuego llegó con el duelo del pasado viernes contra el Newcastle, un equipo que disputará la Champions League este curso. En un escenario inmejorable como Saint James Park, a los pericos no les tembló el pulso y también estuvieron a un buen nivel. Edu Expósito adelantó al Espanyol en la primera mitad, pero las 'Urracas' le dieron la vuelta al marcador. Ya en los minutos finales, Kike García rescató un empate de mucho mérito para los de Manolo González.

Lo cierto es que, a pesar de las múltiples incorporaciones, se ha podido ver a un Espanyol muy reconocible en los partidos de preparación. Bajo la dirección del técnico gallego, la idea es continuista y el reto es conseguir la permanencia cuanto antes y después soñar con cotas más altas. No será sencillo, pero el equipo blanquiazul tiene mimbres para lograrlo.

Dmitrović, en el partido contra el Wolfsburgo / Carlos Mira - RCD Espanyol

En ese sentido, esta positiva pretemporada abre algunas incógnitas para el debut del Espanyol en LaLiga EA Sports, donde se medirán al Atlético de Madrid en el RCDE Stadium. La primera duda recae en la portería perica. Tras la salida de Joan Garcia al FC Barcelona, se ha abierto una sana competencia entre Marko Dmitrović y Ángel Fortuño. El guardameta serbio parece partir con ventaja por su amplia experiencia en la élite, pero el canterano ha acumulado buenas actuaciones en los partidos de preparación.

Otro de los interrogantes en la punta del ataque. El Espanyol ha incorporado este verano en propiedad a Roberto Fernández y Kike García, y Manolo González debe escoger quien será el titular en el debut en la competición liguera. Todo apunta a que el delantero andaluz saldrá de inicio, aunque el veterano '9' aguardará su oportunidad en el banquillo. Asimismo, Miguel Rubio también parece haberse ganado el hueco como acompañante de Leandro Cabrera. Dudas que se resolverán en la primera prueba real de los pericos contra los colchoneros.