Un balance marcado por el drama económico: "La prioridad es mantener la categoría"

Marcado por la dramática realidad económica del club, Mao Ye y Fran Garagarza hicieron balance del mercado de fichajes del Espanyol y la actualidad del club. Los protagonistas han recordado las dificultades que atraviesa la entidad en un acto donde también fueron presentados Pablo Ramón, Roberto Fernández y Urko González de Zárate.

El acto celebrado en el Auditori Juan Segura Palomares empezó con una valoración inicial de Mao Ye, CEO de la entidad, donde valoró el mercado de invierno del club: "Anticipamos desde el verano que sería un año difícil por las limitaciones económicas. Hemos hecho mucho trabajo con rigor económico y con un criterio deportivo. Desde el área deportiva y financiera hicieron un buen trabajo de cooperación para ajustar las cuentas dentro del límite salarial", explicó Mao.

Fran Garagarza, por su parte, hizo un análisis detallado de todas las operaciones: "Ha sido un mercado delicado, porque la competición avanza y hace falta que las opciones sean reales y encajen en la complicada situación económica que tenemos. Hay satisfacción en el movimiento que hemos hecho de entradas y llegadas. Hemos entendido que las salidas eran necesarias para poder dar entrada a jugadores. Teníamos claro hacia dónde ir". empezó el director deportivo.

Balance del mercado

Sobre las salidas, Garagarza ha sido claro: "Ünüvar nos pide salir, que no va a tener muchos minutos. En el contexto en el que estábamos, no iba a tener esa participación que él entendía que necesitaba. La de Salvi es diferente, necesitábamos una bolsa económica para dar entrada a otras llegadas. Llegamos a un acuerdo de rescisión de contrato. Le agradecemos que fuese de mutuo acuerdo. La de Irvin Cardona nos sorprendió. No teníamos pensado que fuera un jugador que fuera a salir, estaba teniendo minutos y con un perfil que nos encajaba. Ante la solicitud suya de irse lo tuvimos muy claro; no queríamos tener jugadores no implicados... pero con condiciones económicas. Costó, porque nos hicimos fuertes, pero logramos que la negociación fuese adelante", reconoció el director deportivo.

Acto seguido pasó a valorar las incorporaciones: "Pablo Ramón llega en propiedad, jugador joven y polivalente. Viene con un problema de lesión que si no tuviese ese problema no sería viable para el Espanyol; había clubes con mayor presupuesto interesados. Quizás no es de presente, pero sí de medio plazo en una posición que necesitamos. Es un activo, una oportunidad que había que hacerla. La llegada de Roberto nos sorprendió. Cuando tocamos la puerta vimos que era viable, puso de su parte para venir. Es un perfil diferente que ilusionaba tanto a mí como a Manolo. Es una cesión con cifras de compra fuera de la lógica del Espanyol, pedimos una cesión de año y medio pero no se pudo hacer. Aceptamos encantados. En cuanto a Urko, el año pasado ya hicimos un movimiento. Con la lesión de larga duración de Gragera, ese perfil no lo teníamos y entendimos que era él. La Real abrió la puerta a una cesión, no hay opción de compra", valoró Fran Garagarza. A su vez, el director deportivo se mostró optimista con el futuro del club y anunció las renovaciones de contrato hasta 2028 de Leo Salazar y Rafa Bauzà.

El comunicado del Madrid, el futuro del club, la ampliación de capital...

El Espanyol pudo hacer tres llegadas este mercado de invierno, aunque la situación económica sigue sin mejorar: "Hemos ido al límite tanto en verano como ahora. Todo lo que hacemos lo queremos hacer en un orden. No solamente es ahorro de las dos salidas, se ha hecho un trabajo con la Liga en el fondo CVC que genera cierto fair play. Ellos marcaban unos criterios donde hemos podido sacar cierto margen de maniobra para inscribir a Pablo Ramón y a Roberto", explicó.

Preguntado por si la prioridad es construir un equipo o conseguir la salvación, Fran se mostró categórico: "La prioridad es mantener la categoría. No hay duda de ello. La incorporación de Pablo nos da una competitividad en una posición donde no tenemos tantas urgencias. Sí nos va a dar incluso este año, aunque en su posición tiene mucha competencia. Edu Expósito es para nosotros un fichaje de rendimiento inmediato. Con su recuperación, la posición de mediapunta ya está cubierta", explicó.

Un balance marcado por el drama económico: "La prioridad es mantener la categoría" / Valentí Enrich

El futuro de Javi Puado ha sido uno de los temas calientes del Espanyol estas últimas semanas, aunque desde el club no dan al jugador por perdido: "No damos a Puado por perdido. Estamos en la línea de negociación, hubo un momento de parón, pero se han retomado. Estamos en esa dinámica, es un referente, nuestro capitán, es obvio que estamos encima para que renueve. No me atrevo a decirte el porcentaje de que se quede, aunque no está perdido. Puado está implicadísimo con el Espanyol y no ha firmado con nadie 100%". Sobre otro activo importante del club, Joan García, también ha sido categórico reconociendo que el plan del club pasa porque el portero se quede.

La polémica más reciente ha tenido que ver con el comunicado del Real Madrid sobre el arbitraje en el partido contra el Espanyol: "No he leído la carta del Real Madrid. A mí me preocupa el Espanyol, pero sí me preocupan las amenazas a Carlos Romero. Nosotros defenderemos a nuestro jugador. No voy a entrar en valorar una jugada en concreto, esto es fútbol".

Mao Ye, siempre estudiado con lupa en sus respuestas, ha hecho un análisis de la situación económica actual del club: "Transparencia siempre hemos tenido. El Espanyol no tiene ahora ninguna deuda con ninguna entidad financiera. La propiedad ha prestado dinero al club por criterios contables y hay que contabilizar intereses. Una cosa es contabilidad y otra es pagar; se han hecho varias ampliaciones de capital estos últimos años. Devolver dinero no se ha hecho nunca, el apoyo financiero de la matriz no hay duda. El estadio está sin cargas, la ciudad deportiva está pagada, tenemos patrimonio... no tenemos millones para fichar porque venimos de un proceso de salvar la entidad. Dentro de estos márgenes vamos a trabajar para construir un futuro mejor", explicó el CEO.

El futuro de la plantilla y Manolo González

El futuro de la plantilla del primer equipo sigue estando en el aire con muchos jugadores en calidad de cedido o terminando contrato: "Estamos construyendo un plan estratégico. Es mi reto, mi ilusión", explicó Garagarza. "Tiene tres pilares básicos: la viabilidad económica, socialización del territorio y la cantera. No podemos estar esperando a lo que pasas el último día. Se trata de hacer un trabajo de renovación de la plantilla. Sabemos en qué zonas del campo estamos más débiles respecto a contratos y hacemos un trabajo en el seguimiento a cedidos y en el trabajo de análisis de jugadores", explicó Gargarza.

Si alguien sí genera consenso en la parroquia perica, ese es Manolo González, un entrenador a quien han reafirmado desde la dirección deportiva: "Manolo es el entrenador que queremos. Estamos en un nivel de rendimiento desde que se hace cargo de la plantilla. Es el modelo de entrenador que queremos, es modelo cantera, en resultados negativos ha tenido buena gestión, tiene una flexibilidad táctica, el aval del grupo... no tenemos un entrenador mejor que Manolo".

Por último, sobre la ampliación de capital, Mao Ye recordó que está prevista para esta temporada: "La ampliación de capital está prevista para esta temporada, pero necesito más detalles para convocar una junta próximamente. No podemos hipotecar el futuro, pero sin perder la vista en el presente".

Presentación de los nuevos fichajes

El club ha aprovechado el acto para presentar a sus tres nuevos fichajes. Pablo Ramón, quien sale de un largo proceso de recuperación, ha valorado su incorporación: "Muy contento de estar aquí. Estoy en el tramo final de mi recuperación y con buenas sensaciones".

La presentación de Pablo Ramón, Roberto Fernández y Urko González de Zárate / Valentí Enrich

Roberto Fernández también se ha mostrado satisfecho con sus primeras semanas como perico: "Increíble llegar y marcar en mi debut. Estoy muy contento y tengo muchas ganas de poder ayudar al Espanyol. El poco tiempo que llevo me siento uno más. Por qué no en un futuro seguir aquí en el Espanyol". Urko González de Zárate quiere devolver la confianza en su fichaje: "Muy contento de venir aquí. Ojalá pueda devolver en el campo la confianza".