Dos bajas de peso en el Espanyol de cara a La Cerámica

No es precisamente el Villarreal el mejor rival para cortar una dinámica de cinco jornadas consecutivas sin ganar. Al RCD Espanyol le aguarda el lunes la complicada misión de cosechar en La Cerámica su primera victoria del nuevo año 2026, e incluso lo hará sin uno de sus futbolistas más determinantes en las últimas jornadas.

Afronta Manolo González una gran pérdida de cara a su visita a Castellón. Se trata de un Carlos Romero que será baja obligada por la más que famosa cláusula del miedo, que le impedirá participar frente a un Villarreal que lo mantiene cedido en Cornellà-El Prat por segunda temporada consecutiva. Pero los problemas para el técnico perico no se acaban ahí, porque el lateral de Torrent no será el único ausente.

Tampoco estará disponible Ramón Terrats por el mismo motivo, como ya sucediera en el partido de la primera vuelta en el RCDE Stadium. Si bien existe una cláusula en forma de penalización que sí les permitiría jugar (Romero lo hizo en la pasada temporada a cambio de 30.000 euros), el club ya decidió en noviembre que no abonaría unas cantidades que en este curso son muchísimo más elevadas.

Carlos Romero y Terrats celebran la victoria contra Osasuna / RCD Espanyol

Penalizaciones prohibitivas

Según informó en su día 'Mediterráneo', el precio de la cláusula del miedo de Carlos Romero asciende esta vez hasta los 125.000 euros por partido. Una cifra todavía más elevada en el caso de Ramón Terrats: 250.000 euros. En ese sentido, tanto el de Torrent como el barcelonés estaban siendo fijos en los onces del técnico.

Romero, uno de los mejores laterales de LaLiga, se había convertido en el hombre más determinante y más fiable de la plantilla, manteniendo su mejor nivel incluso estando inmerso en una racha tan negativa. Por su parte, Terrats había empezado a coger protagonismo este último mes, disfrutando cada vez de más oportunidades en el ataque perico.

La cara amable

Sea como sea, ambos deberán parar en la próxima jornada y serán, pues, dos bajas muy importantes para Manolo González, que deberá apostar por un prácticamente inédito José Salinas en el carril zurdo y modificar sus planes en ataque. Y ahí es donde encaja la buena noticia de la semana.

Cyril Ngonge, en su presentación con el RCD Espanyol / RCD ESPANYOL

El técnico blanquiazul ha sumado a la causa a un Cyril Ngonge que fue presentado este miércoles, que ya se ha ejercitado en hasta tres ocasiones junto a sus nuevos compañeros y que podría disfrutar en Vila-real de sus primeros minutos con la elástica blanquiazul si Manolo lo considera oportuno. De hecho, la baja de Terrats podría favorecer en ese aspecto al extremo belga, único fichaje invernal de un RCD Espanyol con una plantilla demasiado corta.