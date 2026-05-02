¡Baja de última hora para Manolo antes del Espanyol-Real Madrid!

El Espanyol prepara el partido vital de este domingo ante el Real Madrid en el RCDE Stadium con una baja inesperada de última hora.

Además de la baja de larga duración por lesión de Javi Puado y la de Pol Lozano por sanción, Manolo González ha realizado el entrenamiento previo al choque ante los merengues sin Cyril Ngonge, que no ha participado en la sesión realizada en el RCDE Stadium debido a una contusión en la rodilla izquierda, tal y como ha informado el club.

Pese a que aún no se conoce exactamente el alcance de la lesión, parece difícil que el belga pueda formar parte del equipo perico para el choque de este domingo, por lo que el técnico tendrá que buscar alguna alternativa para el carril derecho del ataque.

Desde que Ngonge llegó al Espanyol en este mercado de invierno cedido por el Nápoles, había sido titular en todos los partidos disputados en Cornellà. Salvo sorpresa, será baja ante el Madrid, en el primer partido que se perdería en casa esta temporada.

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Para completar la sesión, Manolo ha contado con los jugadores del filial Lluc Castell, Ferran Gómez, Álex Almansa y Llorenç Serred para completar al equipo.