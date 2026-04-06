Baja sensible para Manolo González de cara al derbi ante el Barça

El RCD Espanyol sumó ante el Real Betis un punto que desde el vestuario valoran con positivismo. La plantilla verdiblanca está a años luz de la blanquiazul, por lo que cosechar un empate de La Cartuja trajo optimismo a Cornellà-El Prat. Pero no todo fueron buenas noticias en la capital andaluza con el derbi de Barcelona en el horizonte.

El 0-0 no permitió romper la maldición de 2026. Porque son ya 13 las jornadas que encadena el conjunto de Manolo González sin ganar y el próximo rival blanquiazul es el más temido de todos. Al cuadro perico le toca visitar la próxima jornada al FC Barcelona, líder de LaLiga, en un derbi para el que el técnico gallego pierde a una de sus piezas titulares.

No podrá participar el sábado frente al Barça un Clemens Riedel que vio en Sevilla la quinta amarilla de la temporada, por lo que deberá cumplir sanción en el Spotify Camp Nou. Si bien el central alemán no se salvó del apercibimiento, sí lo hicieron dos piezas todavía más importantes en los esquemas de Manolo González: Urko González y Tyrhys Dolan sí jugarán el derbi. A ellos, se les suma ahora como jugador apercibido Carlos Romero, que vio la cuarta cartulina ante el Betis.

Clemens Riedel, central del Espanyol, ante el Real Betis / EFE

Una entrada sobre Abde

Pero volviendo al 'caso Riedel', el joven defensor encadenaba siete jornadas consecutivas siendo titular, aprovechando la baja por lesión de Fernando Calero para hacerse un hueco en el once junto al indiscutible Lele Cabrera. Pero en el minuto 70 en La Cartuja, la entrada de Ez Abde revolucionó el partido y el alemán tuvo que frenarle con una entrada en una de sus internadas, viendo la quinta amarilla de la temporada y cumpliendo ciclo.

Deberá entonces el técnico perico buscar una solución en el eje de la zaga y todo apunta a que el propio Calero recuperará la titularidad -esa de la que no disfrutó en Sevilla en su vuelta a la dinámica de partido- siempre y cuando esté al 100% recuperado de las molestias en el cuádriceps que arrastra durante este 2026. Miguel Rubio, cuarto central, esperará su oportunidad.

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Y quien regresará a la convocatoria ante el eterno rival será Pere Milla, que precisamente cumplió sanción en la última jornada ante el Real Betis. Además, Charles Pickel podría por fin volver de la República Democrática del Congo, cuya Federación le retuvo en el país y no le permitió regresar a Barcelona bajo el surrealista motivo de la celebración de la clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.