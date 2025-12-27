¿Baile en los extremos del Espanyol?

Con el Espanyol en una situación inmejorable para dar un gran golpe y con la proximidad del mercado invernal, es inevitable hablar de un impulso económico y de posibles refuerzos que ayuden al cuadro de Manolo González a mantenerse en la zona noble de LaLiga en la segunda parte de la temporada.

Si bien Alan Pace aterrizó en Barcelona el pasado mes de julio, la venta del club a Velocity Sports Partners no se oficializó hasta octubre, por lo que la nueva propiedad poco pudo influir en el último mercado de fichajes veraniego. Por ese motivo, todas las miradas estaban puestas en la primera vuelta del Espanyol, que iba a marcar el rumbo de la primera ventana de transferencias con el nuevo dueño americano a pleno rendimiento.

Pues bien, Manolo González tiene al equipo quinto con 33 puntos, a dos de las 'posiciones Champions' y a cuatro del Atlético de Madrid, que es tercero con 37 unidades y un partido más. En ese sentido, la dirección deportiva blanquiazul podría darle un impulso a la plantilla que le permita no desinflarse en la segunda vuelta con la llegada de varias piezas de rendimiento inmediato. Y una de ellas podría ser Raúl Moro.

Sin minutos en el Ajax

El que fuera extremo del Real Valladolid se formó en la cantera del Espanyol, que ya mostró interés hace unos meses, pero su alta cotización impidió su regreso al club el pasado verano. Los millones del Ajax, once en concreto, eliminaban a cualquier competidor, por lo que el futbolista de Abrera se marchó a los Países Bajos para iniciar una nueva etapa lejos del fútbol español. Pero no están yéndole las cosas tal y como esperaba.

El catalán, titular en sus primeros partidos con el Ajax, ha ido perdiendo protagonismo hasta el punto de ser un suplente habitual e incluso quedarse sin minutos en la mayoría de los partidos de la Eredivisie disputados en diciembre. Su salida, por tanto, podría ser una solución para relanzar su temporada. Y ahí es donde entra en escena el Espanyol.

Raúl Moro, ex del Real Valladolid / EFE

Antoniu Roca y Koleosho, candidatos a salir

Mientras se rumorea con la posible marcha de Antoniu Roca en enero, su vacante en el ataque perico podría ocuparla Raúl Moro. Según informó el periodista Javier de Haro, el Espanyol ya ha mostrado interés en el delantero de 23 años y su llegada podría ser una opción cada vez más realista. Eso sí, solo se contempla un préstamo teniendo en cuenta lo que pagó el Ajax hace solo unos meses. Sea como sea, que el equipo vaya quinto y luche por entrar en Europa le convierte en un destino todavía más atractivo.

Si bien existe overbooking en la posición de extremo, una hipotética cesión de Antoniu Roca a la UD Las Palmas del experico Luis García -tal y como informa la COPE- o el posible adiós de un Luca Koleosho que tampoco está teniendo mucho protagonismo -pertenece al Burnley, entidad 'hermana' del Espanyol al compartir propiedad- podrían acelerar la búsqueda de un nuevo jugador de banda que complemente a Javi Puado, Tyrhys Dolan, Pere Milla y Jofre Carreras.