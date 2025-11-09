Bache en el Espanyol

No pudo el Espanyol enderezar el rumbo en la visita del Villarreal al RCDE Stadium. Pese a completar una primera parte a buen nivel, los fogonazos visitantes impidieron que los de Manolo González pudieran volver a sumar en el campeonato liguero. Este 'pinchazo', sumado a la derrota en la anterior jornada contra el Deportivo Alavés, supone el peor bache del equipo blanquiazul esta temporada.

En esta campaña, el cuadro perico nunca había firmado dos batacazos seguidos. Hasta la fecha, la peor racha de resultados de los de Manolo González se produjo entre la jornada cinco y ocho. En ese intervalo de tiempo, el Espanyol perdió contra el Real Madrid a domicilio, empató frente al Valencia y el Girona y volvió a perder en su feudo delante del Betis.

Este tropiezo llega justo antes del parón por selecciones, sin la posibilidad de revertir esta mala dinámica próximamente. Pero, a pesar de las dos derrotas consecutivas, en ningún caso existe preocupación en el Espanyol. Tanto contra el Alavés como ante el Villarreal, el equipo perico fue capaz de competir a pesar de no sacar ningún punto.

Si nos centramos en los números, el Espanyol se encuentra actualmente en la sexta posición de la clasificación con 18 puntos tras haberse disputado 12 jornadas. El balance de los pericos es de cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas, dos de ellas encajadas en los últimos dos encuentros. Todavía situado en puestos europeos, dentro del vestuario el objetivo sigue siendo alcanzar cuanto antes la permanencia en la Primera División del fútbol español.

No hay alarmas encendidas, ni mucho menos. De hecho, el rendimiento del equipo periquito invita al optimismo y las urgencias de otras etapas parecen olvidadas. "Trabajando y competiendo así seguro que vendrán las victorias", afirmó el centrocampista Urko González tras la derrota contra el Villarreal. Tampoco hay que olvidar que esta última derrota fue ante un equipo de Champions League con un presupuesto y unas aspiraciones muy superiores a las del conjunto catalán.

En ese sentido, conservar el buen rendimiento en el RCDE Stadium se perfila como un objetivo clave para el Espanyol. Hasta enfrentarse al Villarreal, los blanquiazules solo habían cedido una derrota en su campo, concretamente ante el Betis. La visita del conjunto 'groguet' puso fin a esa fortaleza, y recuperarla frente a su afición se vuelve ahora fundamental. Aunque el equipo perico está en el peor momento de la temporada, las sensaciones y resultados en este inicio de curso permiten seguir siendo positivos.