Autocrítica en el Espanyol: "Esta segunda vuelta está siendo una puta mierda"

El Espanyol volvió a tocar fondo en el derbi catalán. La derrota por 4-1 ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou dejó al descubierto todas las carencias de un equipo que compitió a ráfagas, pero que fue claramente superado en los momentos clave. Dos goles tempraneros de Ferran Torres encarrilaron el partido para los azulgranas, y aunque Pol Lozano recortó distancias en la segunda mitad, el empuje perico fue insuficiente antes de que los locales sentenciaran en el tramo final.

El encuentro reflejó perfectamente el momento del Espanyol: una primera parte blanda, sin agresividad ni capacidad de respuesta, y una reacción tardía que nunca llegó a consolidarse. El propio técnico, Manolo González, lo resumió sin rodeos tras el partido: “Las acciones del 1-0, 2-0 y 3-0 son una vergüenza y así no puedes ganar”, señalando errores propios que condenaron al equipo desde el inicio.

Resumen, goles y highlights del FC Barcelona 4 - 1 RCD Espanyol de la jornada 31 de LaLiga EA Sports / LALIGA

Pero más allá del derbi, el problema viene de lejos. El Espanyol atraviesa una de las peores rachas de su historia reciente con 14 jornadas consecutivas sin ganar y apenas cinco puntos sumados de los últimos 42 posibles. El desplome es total si se compara con el inicio de temporada, cuando el equipo llegó a ocupar posiciones europeas. Desde el cambio de año, sin embargo, no conoce la victoria en 2026 y se ha acercado peligrosamente a la zona de descenso.

La segunda vuelta está siendo, en palabras de los propios protagonistas, un desastre sin paliativos. El central Fernando Calero fue el más contundente al analizar la situación: “Esta segunda vuelta está siendo una puta mierda”. El defensa también asumió responsabilidades y lamentó la falta de contundencia en momentos decisivos, especialmente tras el 2-1, cuando el equipo tuvo la oportunidad de meterse en el partido.

Fernando Calero, en acción contra el FC Barcelona / Enric Fontcuberta

En esa línea de autocrítica, Manolo González no escondió su malestar. Más allá de señalar errores concretos, el técnico dejó claro que el problema es colectivo y de concentración, ya que el equipo compite por momentos, pero regala situaciones impropias de Primera División. Aun así, el entrenador mantiene el discurso de resistencia, convencido de que la reacción pasa por corregir errores básicos y recuperar la solidez que desapareció en esta segunda vuelta.

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El calendario, además, no da tregua. El Espanyol afronta un tramo final de temporada exigente, con partidos clave ante rivales directos como el Rayo Vallecano o el Levante y enfrentamientos de alta dificultad frente a equipos como el Real Madrid. Sin margen de error y con la clasificación apretándose por abajo, el Espanyol está obligado a reaccionar de inmediato. La autocrítica ya está hecha; ahora falta que se traduzca en resultados.