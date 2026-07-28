Dos ausencias y dos sorpresas en la convocatoria de Manolo González para Inglaterra

El Espanyol de Manolo González se enfrenta este miércoles al Burnley (20:45 horas, Turf Moor), en el cuarto amistoso perico y el primero contra su club 'hermano', propiedad ambos del estadounidense Alan Pace. La plantilla blanquiazul, que este martes ya viajó a Inglaterra para iniciar la minigira británica que incluirá otro partido ante el Middlesbrough, la completan un total de 25 futbolistas, incluidos tres jugadores del filial.

En el capítulo de bajas las noticias se concentran en el lesionado Javi Puado, que esta vez se queda en Barcelona siguiendo con su proceso de recuperación, y en Miguel Rubio. En el caso del central, Monchi lo ha puesto a la venta al no contar con él el técnico, por lo que el club le sigue buscando una salida.

Javi Puado, durante la pretemporada / Valentí Enrich

Dos sorpresas

En el lado opuesto, la gran sorpresa de la lista es la convocatoria del lateral diestro José Ángel. Pese a que Manolo González cita tanto a Omar El Hilali como a Rubén Sánchez, los dueños de la banda derecha perica la pasada temporada, el futbolista del filial tendrá la oportunidad de ganarse un hueco en la plantilla, sobre todo en caso de que se produjese alguna salida que por ahora no parece probable.

Además de contar en la retaguardia con Cabrera, Riedel y el joven Timera, acude a Inglaterra el central Pablo Ramón, futbolista que jugó cedido en el Racing la pasada temporada, que todavía no ha tenido minutos en esta pretemporada y que muy probablemente repetirá Santander como destino para el próximo curso 26/27. Pero mientras no se concrete, actúa como cuarto central. Hartman e Hinojo completan la lista de defensas, con Fortuño, Dmitrovic y Llorenç Serred como porteros.

Donde no hay novedades es en la medular. Cuatro mediocentros (Pol Lozano, Urko González, Gabriel Moscardo y Rafa Bauza), dos mediapuntas (Calatrava y Javi Hernández) y Edu Expósito, que se ha acostumbrado a jugar en ambas posiciones. Y arriba, los de siempre, a excepción del capitán Puado: Roberto, Pere Milla, Jofre Carreras, Kike García, Tyrhys Dolan y Marcos Fernández.

La lista de convocados completa

Porteros: Fortuño, Dmitrovic y Llorenç Serred.

Defensas: Rubén Sánchez, Hartman, Riedel, Cabrera, Pablo Ramón, Omar El Hilali, Timera, Hinojo y José Ángel.

Centrocampistas: Urko, Edu Expósito, Pol Lozano, Gabriel Moscardo, Javi Hernández, Calatrava y Bauza.

Delanteros: Roberto, Pere Milla, Jofre Carreras, Kike García, Dolan y Marcos Fernández.