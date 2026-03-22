El audio del VAR en el Espanyol-Getafe en la mano no sancionada de Diego Rico: "Está en una posición natural, el balón no va a ningún sitio"

El 2026 no está siendo el año del RCD Espanyol. Son ya tres meses sin conocer el triunfo. O lo que es lo mismo: 12 jornadas consecutivas sin sumar los tres puntos. En los primeros 45 minutos del Espanyol-Getafe, Cornellà-El Prat festejó dos dianas, las de Ngonge y Terrats, e incluso se ilusionó con un posible penalti por mano de Diego Rico. El SAOT, sin embargo, anuló ambos tantos por fueras de juego milimétricos. E Isidro Díaz de Mera, pese a recibir la llamada del VAR, se mantuvo firme en su decisión de no decretar pena máxima tras acudir al monitor.

La polémica continúa dando de sí. "Es jodido de explicar", aseguró un Manolo González optimista en corregir los errores de cara a los siguientes compromisos. El audio del VAR en la acción del posible penalti por mano de Diego Rico salió a la luz. Un remate de Ngonge que parecía coger puerta fue ligeramente desviado a córner por el antebrazo del defensor azulón.

El colegiado se inhibió, pero la acción no pasó desapercibida en la sala VOR: “Isi te recomiendo una revisión para que valores una potencial mano”, le comentan. Ya delante del monitor, mientras pedía calma a los banquillos, recibe la observación de sus compañeros: “Sí mira, hemos advertido una mano que aumenta su cuerpo de una posición antinatural por parte del defensor del Getafe”. “Vale, pónmela que quiero ver desde otro ángulo. Desde ahí ni veo lo abierta que está la mano derecha de Diego Rico”, responde Díaz de Mera.

Tras la pertinente revisión, concluye lo siguiente: “Pablo, para mí está en una posición natural, el balón no va a ningún sitio. Diego Rico se la intenta pegar al pecho y al final, para mi no es punible porque está pegada al pecho. Como veo que le roza ahí la mano; voy a reanudar con el córner ¿Vale, Pablo?”.

"Cada uno tira con sus directrices"

El excolegiado Xavier Estrada Fernández salió al paso de la polémica y fue claro en su análisis: “Empieza el fin de semana y empezamos con jugadas polémicas y es que llueve sobre mojado en el Espanyol – Getafe. Una intervención del VAR de parte de Pablo González Fuertes por una posible mano de Diego Rico que una vez Díaz de Mera ha ido a la pantalla ha decidido que no es penalti y lo que estamos viendo es que no hay trabajo en equipo, no hay colaboración y cada uno tira con sus directrices tanto el árbitro de campo como el árbitro de VAR”.

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"Lo que no puedo entender es por qué a Balde en el Levante-Barcelona se señaliza un penalti por una mano muy similar a la de Diego Rico en el Espanyol-Getafe y por qué hoy si Pablo González Fuertes insta a Díaz de Mera a pitar penalti por la misma mano declara que no es penalti”, sentenció.