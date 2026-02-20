Atlético de Madrid - Espanyol: horario y dónde ver hoy por TV el partido de LaLiga EA Sports

Atlético de Madrid y RCD Espanyol se enfrentan este sábado 21 de febrero en el Riyadh Air Metropolitano en el partido de la 25ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/2026. Te contamos a qué hora es el Atlético - Espanyol y dónde ver el partido por televisión en España.

El conjunto perico llega a este duelo en una dinámica algo preocupante. El equipo dirigido por Manolo González acumula siete encuentros sin conocer la victoria, con cinco derrotas y dos empates. Esta mala racha encendió alguna que otra alarma en el club blanquiazul, que frente al Celta cosechó un punto que con el paso de las horas cada vez se vio más positivo.

El cuadro catalán supo recomponerse tras el primer gol de Ferran Jutglà y llegó a remontar el encuentro del pasado fin de semana gracias al papel de los revulsivos. Kike García demostró que no ha perdido su olfato goleador y Tyrhys Dolan se estrenó de cara a puerta gracias a una asistencia de Ramon Terrats. Ese es el camino a seguir por el Espanyol, aunque no el de la fragilidad defensiva que permitió el definitivo 2-2 de Borja Iglesias.

Por su parte, el Atlético de Madrid tampoco atraviesa su mejor momento en la competición doméstica. Si bien las goleadas coperas ante Betis y Barça aportan positividad, los de Simeone suman un empate y dos derrotas consecutivas en Liga, donde han caído a la cuarta plaza. El partido, además, le llega al conjunto rojiblanco en medio del cruce del play-off de la Champions, tras un decepcionante 3-3 en Brujas, donde se dejó empatar en hasta dos ocasiones.

HORARIO DEL ATLÉTICO DE MADRID - ESPANYOL DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Atlético de Madrid y Espanyol, correspondiente a la 25ª jornada de la LaLiga EA Sports 2025/2026, se disputa este sábado 21 de febrero a las 21:00 horas en España.

DÓNDE VER EL ATLÉTICO DE MADRID - ESPANYOL DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de la LaLiga EA Sports entre el Atlético de Madrid y el Espanyol se podrá ver en directo a través de Movistar+ LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de la LaLiga EA Sports a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.