Atlético de Madrid - Espanyol, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo

Manolo al habla

Manolo González justifica su alineación en Movistar+: "Sabemos que meterían un equipo para acumular gente arriba. No queríamos dejar igualdad en última línea porque al mínimo fallo te penalizarían. También queremos encontrar la seguridad que teníamos en la primera vuelta".

"El equipo tiene ganas de ganar. Sabemos que si estamos en nuestra mejor versión somos capaces de sacar algo positivo hoy. Queremos darle seguridad al equipo, calma. Hay momentos buenos y malos, y el malo hay que pasarlo cuanto antes mejor", añadió el técnico.

"Intuimos que quieren cerrar el partido pronto por la alineación que han sacado, saldrán fuertes. Tenemos que ser listos y que no nos pase como contra el Villarreal, que el 2-0 nos hizo daño pero hicimos buena primera media hora", concluyó Manolo.