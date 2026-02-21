En directo
LALIGA EA SPORTS
Atlético de Madrid - Espanyol, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo
Sigue en directo el partido entre Atlético de Madrid y Espanyol de la jornada 25 de LaLiga en el Metropolitano
Atlético de Madrid y Espanyol se miden este sábado en la vigesimoquinta jornada de LaLiga EA Sports.
Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.
Turno para Mateu Alemany
Mateu Alemany, director de fútbol del Atlético: "El partido es importante, como todos. Pero con ese calendario hay que hacer rotaciones. Julián jugó el otro día y me parece lógico que hoy descanse".
Sobre Lookman: "Ha llegado hace 13/14 días y debe ir adaptándose. Llegó y ya fue titular por necesidades y por nivel. Y seguirá las directrices del entrenador y ajustándose a las necesidades del equipo, tanto con balón como sin balón, que es lo que pide Simeone".
Manolo al habla
Manolo González justifica su alineación en Movistar+: "Sabemos que meterían un equipo para acumular gente arriba. No queríamos dejar igualdad en última línea porque al mínimo fallo te penalizarían. También queremos encontrar la seguridad que teníamos en la primera vuelta".
"El equipo tiene ganas de ganar. Sabemos que si estamos en nuestra mejor versión somos capaces de sacar algo positivo hoy. Queremos darle seguridad al equipo, calma. Hay momentos buenos y malos, y el malo hay que pasarlo cuanto antes mejor", añadió el técnico.
"Intuimos que quieren cerrar el partido pronto por la alineación que han sacado, saldrán fuertes. Tenemos que ser listos y que no nos pase como contra el Villarreal, que el 2-0 nos hizo daño pero hicimos buena primera media hora", concluyó Manolo.
La racha del Atlético
El Atlético, por su parte, viene de pinchar contra el Brujas en un partido en el que se adelantó en el marcador en hasta dos ocasiones. En Liga, los rojiblancos encadenan tres varapalos consecutivos: empate ante el Levante (0-0), derrota contra el Betis (0-1) y goleada sufrida ante el Rayo Vallecano (3-0).
Siete jornadas sin ganar
El Espanyol todavía no sabe lo que es ganar en 2026. Los blanquiazules, que encadenaron cinco victorias consecutivas para cerrar el 2025, siguen sin encontrarse con el triunfo en el nuevo año. Por el momento son cinco derrotas y dos empates, el último el pasado fin de semana frente al Celta (2-2).
Simeone vs Manolo: 0-2-1
En el banquillo hoy se enfrentan Manolo González y Diego Simeone. Le tiene tomada la medida el técnico gallego al argentino. Desde la llegada de Manolo al RCD Espanyol, el cuadro perico ha cosechado frente al Atlético de Madrid dos empates (el curso pasado) y una victoria (en la primera vuelta, precisamente en el primer partido de la temporada).
Continuidad en el Atlético
Y no solo sorprende el once del Espanyol. También el de Simeone, que apuesta por todo lo contrario. Únicamente se reserva a dos de sus piezas clave, mientras que repiten hasta 8 futbolistas de los que salieron como titulares en Brujas. El tercer sacrificado es Nahuel Molina, para dar entrada a Cardoso y devolver a Llorente a la banda derecha.
¡Cinco cambios en el Espanyol!
Manolo González realiza hasta cinco cambios con respecto al último once. Calero entra por Edu Expósito cambiando el sistema a un 5-3-2. Urko González regresa a la titularidad en detrimento de Pickel. Y arriba, cambio de tridente: Jofre entra por Pere Milla, Dolan lo hace por Ngonge y Kike García le gana la partida a Roberto.
El XI de Simeone
¡Simeone se guarda a Julián! Tenemos también la alineación del Atlético de Madrid, con Koke y la Araña suplentes: Oblak; Ruggeri, Hancko, Pubill, Llorente; Cardoso, Baena; Lookman, Griezmann, Giuliano; y Sorloth.
El XI de Manolo González
¡Ya tenemos el once del Espanyol! Revoluciona totalmente la alineación Manolo González, que planta una defensa de cinco: Dmitrovic; Omar El Hilali, Riedel, Calero, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Pol Lozano; Jofre, Kike García y Dolan.
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al minuto a minuto de este Atlético de Madrid-Espanyol que promete emociones fuertes. Desde ya les contamos todo lo que suceda en el Metropolitano. ¡Arrancamos!
