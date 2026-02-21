El Atlético se luce ante un Espanyol en caída libre

Ocho jornadas sin ganar. Ese es el pobre balance del Espanyol en 2026. El cuadro de Manolo González no supo sacar nada positivo del Metropolitano y encajó su sexta derrota en apenas dos meses frente a un Atlético de Madrid en modo rodillo que aprovechó la fragilidad defensiva perica para lucirse antes de recibir al Brujas en la Champions.

De nada sirvió el gol inicial de Jofre Carreras, neutralizado luego por un delanterazo como Sorloth -que anotó un doblete-, Giuliano y Lookman, que asestaron un duro mazazo a un Espanyol incapaz de reaccionar salvo en un golazo de Edu Expósito que tan solo sirvió para maquillar el resultado (4-2).

Quiso Manolo apostar por una defensa de tres centrales para cerrar espacios y no dejar al Atlético atacar en igualdad numérica. También cambió por completo el tridente ofensivo, dando entrada a Jofre y a Dolan en las bandas y a Kike García en la punta del ataque. Y el tiempo le dio la razón, al menos en la primera mitad.

Jofre golpea, Sorloth responde

En la primera acción de transición del Espanyol, Jofre Carreras adelantaría a los blanquiazules. Fue en el minuto cinco, tras una pérdida de Griezmann en el centro del campo que permitió a Pol Lozano lanzar el contragolpe. A la carrera salieron los dos extremos pericos y el balón lo recibió Dolan, que la puso al primer palo para que Jofre se adelantara a Marcos Llorente y rompiese con el guion del encuentro.

El plan ofensivo de Manolo había salido a la perfección. Robar y correr. Pero si el conjunto catalán cerraba líneas atrás para evitar superioridades rojiblancas, Simeone dio con la tecla para anular la táctica perica y empatarlo a los 20 minutos. Aunque el centro de Llorente fue espectacular, el protagonismo se lo llevó Sorloth, que se deshizo muy fácilmente de un flojo Riedel en la marca y que batió a placer a Dmitrovic.

Antes la habían tenido Jofre para ampliar distancias por parte visitante y Griezmann para el Atlético en un tímido disparo raso. Y fue precisamente el francés -el mejor de la primera mitad- quien lideró el ataque rojiblanco. Si no era posible jugar por dentro y por abajo, lo intentaban los de Simeone con centros laterales o balones en largo. Así pudo llegar el segundo, en un envío de Pubill al exazulgrana o en otro pase de gol de Llorente que desperdició Baena.

El hoy lateral fue un auténtico puñal por banda derecha, mientras Griezmann seguía acumulando ocasiones que se topaban con Dmitrovic y con un Espanyol que ya no encontraba facilidades para salir al contragolpe. Tampoco lo necesitaba, sintiéndose cómodo con el empate al descanso y a la espera de los revulsivos Edu Expósito, Ngonge, Roberto y compañía.

Sangría defensiva

Pero todo se torció tras la reanudación, cuando el Atlético remontó y sentenció el partido en apenas dos chispazos sin oposición. El 2-1 llegó en una jugada de combinación de alto nivel, culminada por un Giuliano Simeone que recibió un pase de Baena para quedarse totalmente solo en el mano a mano ante Dmitrovic.

Fue un duro mazazo para el Espanyol, que buscaba hacer el partido largo pero que se veía obligado a remar contracorriente nada más empezar la segunda mitad. Aunque las esperanzas de empatar se diluirían demasiado rápido en otra acción en la que faltó contundencia defensiva. Fue un saque de esquina botado por Baena, peinado al primer palo por Ruggeri y rematado al segundo por Lookman, con despiste incluido en la marca de Carlos Romero.

Noticias relacionadas

No iba a ser el último fallo defensivo, pues doce minutos y dos palos después (uno de Sorloth y otro de Ngonge para el Espanyol) el noruego metería el cuarto con un testarazo marca de la casa imparable para el portero del Espanyol, que solo pudo ver como Sorloth remataba sin oposición ante un Cabrera ajeno a la jugada. Ya en los últimos minutos, Edu Expósito maquilló el resultado pero no las sensaciones de un Espanyol en caída libre.