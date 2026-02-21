Atlético-Espanyol: urgencias en el Metropolitano

Ya es hora de dar un golpe sobre la mesa. En una temporada atípica llena de altibajos, el RCD Espanyol visita el Metropolitano con el objetivo de cosechar, a 21 de febrero, su primera victoria del nuevo año 2026. Capaces de lo mejor y de lo peor en cuestión de semanas, los blanquiazules viajan a uno de los feudos más complicados de toda LaLiga pero en el momento más oportuno para rascar algún que otro punto.

Y es que tampoco atraviesa su mejor situación el Atlético de Madrid, más pendiente de la Champions que de lo que sucede en la competición doméstica, donde parece serle irrelevante el hecho de quedar tercero o cuarto. Aunque el Betis acecha por detrás y los colchoneros no pueden despistarse. Sea como sea, los de Diego Simeone lo apuestan todo a una Copa del Rey que se les ha puesto muy de cara (y que ya le daría acceso a la próxima Supercopa) y a una Liga de Campeones en la que pincharon el pasado miércoles con el Brujas.

La vuelta de la eliminatoria europea se disputará el martes, pero entre medias aparece un RCD Espanyol que quiere pescar en aguas revueltas aprovechando las urgencias rojiblancas en la Champions, pues todavía deben certificar su pase a octavos. Bien lo sabe Manolo González, que le tiene tomada la medida al Cholo con dos empates el curso pasado y una victoria en la primera vuelta (con remontada incluida) y que sigue probando fórmulas en un once titular todavía con muchísimas dudas por el bajo rendimiento de algunos futbolistas en las últimas jornadas y por la capacidad de reacción de los teóricos suplentes, que arrojaron un pequeño rayo de luz en un positivo empate ante el Celta.

El Espanyol se ejercitó en la última sesión previa al partido ante el Atlético / RCD ESPANYOL

Incógnitas en el once

No cuenta el técnico perico con ninguna baja más allá de la de Javi Puado. Era duda Fernando Calero, que no pudo jugar frente a los celestes por molestias en el cuádriceps de su pierna derecha pero que ya se encuentra recuperado, según informó Manolo en rueda de prensa. Eso sí, su titularidad no está asegurada con únicamente dos entrenamientos con el grupo, por lo que a Dmitrovic podrían escudarle Cabrera y Riedel en el eje de la zaga y Omar El Hilali y Carlos Romero en los carriles.

En la sala de máquinas, Pol Lozano apunta al doble pivote con el regreso de Urko González tras ser suplente ante el Celta, en detrimento de Pickel. Podrían acompañarles o bien Edu Expósito o bien un Ramon Terrats al alza que empieza a ser decisivo en este Espanyol con gol y asistencia en sus últimos tres partidos.

Y arriba surgen más dudas todavía. Kike García aprovecha siempre sus minutos como revulsivo, por lo que Manolo González podría darle la oportunidad reservándose a Roberto Fernández para la segunda mitad. Finalmente, Pere Milla, Ngonge y Dolan -estos dos últimos con una gran actuación el pasado fin de semana- aspiran a las dos posiciones restantes en los extremos, con la posibilidad de que el británico pueda desenvolverse por ambas bandas o de que el leridano ocupe una posición algo más centrada como segundo delantero.

Rotaciones a la vista

Si el Espanyol encadena siete jornadas sin conocer la victoria (cinco derrotas y dos empates) y ha perdido todo el colchón de puntos que le consolidaba en posición europea, el Atlético no se queda corto en la competición doméstica. Todo lo salva las goleadas coperas ante Real Betis y FC Barcelona, pero en Liga los de Simeone suman tres pinchazos consecutivos, el último con derrota abultada por parte del Rayo Vallecano, que le endosó tres goles, mismos que el Brujas hace tres días.

El Espanyol ya ganó al Atlético en la primera jornada de Liga / EFE

No podrá contar esta noche Simeone con Pablo Barrios, todavía de baja, ni con Nico González, también lesionado. Además, Rodrigo Mendoza es baja por acumulación de amarillas. La cercanía del partido de vuelta ante el Brujas y la carga de minutos en un calendario muy apretado obligarán al Cholo a tirar de rotaciones contra el Espanyol, por lo que su once se antoja imprevisible, más allá de Almada, Sorloth y Baena, que apuntan a la titularidad.