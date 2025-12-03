COPA DEL REY
Atlético Baleares - Espanyol: A qué hora y dónde ver por TV el partido de la Copa del Rey
Te contamos a qué hora y dónde ver el partido entre Atlético Baleares y Espanyol de la Copa del Rey
Atlético Baleares y Espanyol se enfrentan este jueves 4 de diciembre en el Estadi Balear en el partido de la segunda ronda de la Copa del Rey 2025-26. Te contamos a qué hora es el Atlético Baleares - Espanyol y dónde ver el partido por televisión en España.
Vuelve la ilusión de la Copa para el Espanyol. Después de superar con apuros al Atlètic Lleida en la primera ronda con un doblete de Kike García, los de Manolo González viajan hasta las Baleares para medirse a otro equipo de la Segunda Federación.
Llega el conjunto blanquiazul a la cita copera en un buen momento después de enlazar dos victorias consecutivas, Sevilla y Celta de Vigo, en el campeonato liguero. Los pericos sueñan en grande en LaLiga, y quieren trasladar esta buena dinámica a la Copa del Rey. Aunque se esperan rotaciones en la alineación, el Espanyol presentará un once de garantías.
HORARIO DEL ATLÉTICO BALEARES - ESPANYOL DE COPA DEL REY
El partido entre Atlético Baleares y Espanyol, correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey 2025/2026, se disputa el jueves 4 de diciembre a las 19:00 horas en España.
DÓNDE VER EL ATLÉTICO BALEARES - ESPANYOL DE COPA DEL REY
En España, el partido de la Copa del Rey entre Atlético Baleares y Espanyol se podrá ver en directo a través de Movistar+.
- Barcelona - Atlético de Madrid: goles, resumen y resultado del partido de LaLiga EA Sports
- Lo que no se vio del Barça-Atlético: el enorme cabreo de Raphinha, la gorra de Fermín y el recado de Ferran
- La convocatoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid
- Olmo, KO hasta 2026
- Flick tiene dudas en las áreas
- El Barça no tiene clara la continuidad de Rashford
- Kosecki: 'El Atlético le va a meter una paliza al Barça
- Xesco Espar, experto en liderazgo y alto rendimiento: 'Araujo tiene un conflicto mental interno