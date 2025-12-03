Atlético Baleares - Espanyol: A qué hora y dónde ver por TV el partido de la Copa del Rey

Atlético Baleares y Espanyol se enfrentan este jueves 4 de diciembre en el Estadi Balear en el partido de la segunda ronda de la Copa del Rey 2025-26. Te contamos a qué hora es el Atlético Baleares - Espanyol y dónde ver el partido por televisión en España.

Vuelve la ilusión de la Copa para el Espanyol. Después de superar con apuros al Atlètic Lleida en la primera ronda con un doblete de Kike García, los de Manolo González viajan hasta las Baleares para medirse a otro equipo de la Segunda Federación.

Llega el conjunto blanquiazul a la cita copera en un buen momento después de enlazar dos victorias consecutivas, Sevilla y Celta de Vigo, en el campeonato liguero. Los pericos sueñan en grande en LaLiga, y quieren trasladar esta buena dinámica a la Copa del Rey. Aunque se esperan rotaciones en la alineación, el Espanyol presentará un once de garantías.

HORARIO DEL ATLÉTICO BALEARES - ESPANYOL DE COPA DEL REY

El partido entre Atlético Baleares y Espanyol, correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey 2025/2026, se disputa el jueves 4 de diciembre a las 19:00 horas en España.

DÓNDE VER EL ATLÉTICO BALEARES - ESPANYOL DE COPA DEL REY

En España, el partido de la Copa del Rey entre Atlético Baleares y Espanyol se podrá ver en directo a través de Movistar+.