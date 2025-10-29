Atlètic Lleida - Espanyol: horario y dónde ver por TV el partido de Copa del Rey

Atlètic Lleida y Espanyol se enfrentan este jueves 30 de octubre en el Camp d'Esports en el partido de la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26. Te contamos a qué hora es el Atlètic Lleida - Espanyol y dónde ver el partido por televisión en España.

El equipo perico aterriza a esta cita inmerso en un estado de felicidad. Tras celebrar el 125 aniversario en una gala muy emotiva y con el equipo situado en zona europea en LaLiga, debuta en la Copa del Rey contra un equipo de menor categoría, en concreto de Segunda Federación.

Sobre el papel, los de Manolo González son muy superiores a su rival y por ello se esperan rotaciones y minutos para los menos habituales. No obstante, tras ganar a Oviedo y a Elche en el campeonato liguero, el Espanyol quiere trasladar este buen momento en la Copa, una competición para que los aficionados pericos puedan soñar.

Por su parte, el Atlètic Lleida se sitúa en la decimocuarta posición del Grupo 3 de la Segunda Federación con ocho puntos en ocho jornadas. Encadena dos partidos sumando, con una victoria ante el Barça Atlètic y un empate contra el Barbastro (1-1), e intentará dar la sorpresa contra el Espanyol.

HORARIO DEL ATLÈTIC LLEIDA - ESPANYOL DE COPA DEL REY

El partido entre Atlètic Lleida y Espanyol, correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey 2025/2026, se disputa el jueves 30 de octubre a las 21:00 horas en España.

DÓNDE VER EL ATLÈTIC LLEIDA - ESPANYOL DE COPA DEL REY

En España, el partido de la Copa del Rey entre Atlètic Lleida y Espanyol se podrá ver en directo a través de Movistar+ LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de la Copa del Rey a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.